Epreuve de la course contre-la-montre par équipe : El Kouraji Mohcine, le nouveau maillot jaune à Zorgho

Le Maroc a remporté, le 4 novembre 2021, la 7e étape (course contre-la-montre par équipe) du 33e tour du Faso. Courue entre Koupéla et Zorgho, l’équipe du royaume chérifien a parcouru les 33 km en 37mn37sec et son coureur El Kouraji Mohcine récupère le maillot jaune.

Elle s’est effectuée à 3 mn d’intervalle entre les équipes suivant le classement général par équipe à l’issue de la 6e étape. Le classement de l’tape s’établie pour chacune des équipes sur le temps réalisé par coureur ayant franchi la ligne en 3e position. Ainsi sont classées respectivement derrière le Maroc, la team Kibag-Obor-CTK de la Suisse (37mn55sec), l’Algerie (37mn58s), la team Flanders de la Belgique (37mn59sec), Global Cyucling team de la Hollande (38mn51sec), Protouch de l’Afrique du Sud, l’équipe nationale du Burkina Faso (39mn17sec), Embrace the World de l’Allemagne (39mn45sec), le Cameroun (40mn06sec), l’équipe régionale du Centre (40mn23sec), le Mali (40mn29sec), l’équipe régionale de l’Ouest (41mn23sec), la Côte d’Ivoire (41mn34sec) et le Benin (44mn30sec).

Pour le classement général, les écarts réels ne seront pas pris en compte. On fait appel à des écarts plafonnés. La meilleure équipe garde son temps réel. L’équipe arrivée 2e à 5 sec, la 3e à 10 sec, la 4e à 15e sec, la 5e à 20 sec, ainsi de suite jusqu’à la 14e équipe. Maillot jaune avant le départ de la 7e étape, l’Algérien, Hamza Yacine n’est plus leader à Zorgho.

Son équipe classée 3e à l’épreuve de la course contre la montre cède le maillot jaune à El Kouraji Mohcine. Ainsi, le Marocain, retrouve le plus prestigieux maillot du tour du Faso pour la seconde fois après la 2e étape à Dédougou. Quant au maillot vert, il est reste la propriété du Belge, Wouters Rutger. Tout comme lui, Hamza Yacine conserve le maillot rose des points chauds. Paul Daumont perd le maillot du meilleur jeune.

Désormais il est endossé par El Kouraji Mohcine. La 8e étape se dispute ce vendredi entre Koubri et Pô. D’une distance de 122 km600, elle comporte deux sprints intermédiaires. Le 1er va se disputer au carrefour Manga-Pô (49km8). Le second à Noberé (46km9). En rappel, la 7e étape du 33e tour du Faso a rendu hommage à Francis Ducreux, décédé le 1er mai 2021.

Ollo Aimé Césaire HIEN