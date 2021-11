Procès Thomas Sankara : Hamado Kafando reconnait avoir délivré à la veuve de Bonaventure Compaoré un certificat de décès mentionnant mort accidentel

Après le Colonel Major à la retraite, Alidou Jean Christophe Diébré, c’est le tour du médecin colonel Hamado Kafando à la retraite de passer à la barre ce jeudi 4 novembre 2021. Il était au moment des faits capitaine. Il est poursuivi pour faux en écriture publique. Il a délivré un certificat de décès mentionnant mort accidentel à la veuve de Bonaventure Compaoré. Il reconnait les faits et se défend de l’avoir fait à but social, juste pour aider la veuve à rentrer dans ses droits. Le troisième appelé à la barre est le col major à la retraite Jean Pierre Palm, capitaine au moment des faits et poursuivi pour complicité d’attentat à la sureté de l’Etat. Il raconte qu’au moment des faits, il n’avait pas de fonction de commandement et s’apprêtait à rejoindre son nouveau poste à Bobo-Dioulasso. Et que précisément le 15 octobre 1987, il avait des maux de dent et il a entendu les coups de feu en étant dans un centre médical à Zogona. Le lendemain tous les officiers ont été convoqués et on leur a demandé de se mettre à la disposition du nouvel ordre. L’interrogatoire se poursuit avec Jean Marc Palm.

