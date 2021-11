Lutte contre le terrorisme : la représentante spéciale de l’UE pour le Sahel, Emmanuela Del Re, reçue à Kosyam

Le Président du Faso, Roch Marc Christian kaboré, a reçu successivement en audience, la représentante spéciale de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, Emmanuela Del Re et le président du Conseil national de la Transition du Mali (CNT), le colonel Malick Diaw, le vendredi 5 novembre 2021, à Ouagadougou.

La situation sécuritaire au Sahel, marquée par un regain des attaques terroristes préoccupe l’Union européenne (UE). Sa représentante spéciale pour le Sahel Emmanuela Del Re, a échangé avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, au Palais de Kosyam, au cours d’une audience le vendredi 5 novembre 2021. Aux dires de l’émissaire de l’UE pour le Sahel, le but de la rencontre avec le président Kaboré a été d’échanger avec lui sur la question de la lutte contre le terrorisme et de bien comprendre la situation dans la sous-région. « Rencontrer le président Kaboré qui est un homme de vision pour nous est vraiment important.

Des échanges, nous avons appris beaucoup de choses sur la sécurité au Burkina et dans la sous-région et sur le développement humain qui est aussi important pour le Burkina et pour l’Union européenne », a indiqué Emmanuela Del Re, à sa sortie d’audience. Avec le chef de l’Etat, a-t-elle ajouté, les échanges ont porté également sur le développement économique du pays, mais surtout sur le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l’Union européenne.

« Sur le plan économique, nous avons appris le rôle que peut jouer la diaspora dans le pays », a laissé entendre la représentante spéciale de l’UE pour le Sahel. Elle a estimé que son institution est le partenaire naturel du pays des Hommes intègres et il est fondamental de continuer cette coopération pour répondre aux attentes du moment. A sa suite, le président Kaboré a reçu le président du Conseil national de la Transition du Mali, Malick Diaw. Aucune information n’a filtré de cette rencontre. Toutefois, a indiqué la Présidence du Faso, « les deux personnalités ont passé en revue » la coopération bilatérale entre les deux pays et les questions cruciales qui intéressent la sous-région ouest-africaine.

