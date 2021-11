Concertation MENA-communes : Des recommandations formulées pour relever les défis

Après 48 heures d’échanges, la Ve édition des journées de concertation entre le ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et les communes des régions du Centre, du Centre-Ouest et du Nord a pris fin, le mardi 9 novembre 2021, à Ouagadougou. Des recommandations ont été formulées pour une meilleure gestion des compétences et des ressources transférées.

Les rideaux de la Ve édition des journées de concertation entre le Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) et les communes du bassin de Ouagadougou regroupant les maires des régions du Centre, du Centre-Ouest et du Nord sont tombés, le mardi 9 novembre 2021, dans la capitale burkinabè.

Durant deux jours, les échanges entre les maires et les cadres du MENAPLN ont porté, entre autres, sur la protection des domaines scolaires, la situation nationale en lien avec l’insécurité ayant provoqué la fermeture de plusieurs établissements scolaires, la gestion des ressources et des compétences transférées, la gestion des fonds transférés pour l’achat des vivres pour la cantine scolaire, etc. Selon le ministre en charge de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro, les thématiques développées au cours des deux jours de travaux ont donné lieu à des échanges « fructueux et enrichissants » et à un partage d’expériences qui contribueront à relever les défis du développement d’une éducation de qualité pour tous au Burkina Faso.

« Les conclusions et recommandations de cette Ve édition des journées de concertation permettront d’une part, de renforcer la collaboration entre le MENAPLN et les collectivités territoriales et d’autre part, d’améliorer la gestion des compétences et des ressources transférées », a-t-il indiqué.

Parlant des recommandations formulées, le ministre Ouaro a cité, entre autres, la capitalisation des contributions des collectivités au fonctionnement des établissements scolaires, la capitalisation des expériences en matière de protection du domaine scolaire de certaines communes et leur partage, la mise en œuvre de l’éducation en situation d’urgence et la stratégie de l’éducation accélérée, la vulgarisation des différentes actions en matière d’éducation accélérée.

« Nous allons l’année prochaine, à la rencontre entre le MENAPLN et les communes, faire le point de ces recommandations », a-t-il souligné, tout en rassurant que celles-ci seront mises en œuvre.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr