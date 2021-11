Secrétariat général de la défense nationale: Omer Bationo aux commandes

Le nouveau secrétaire général de la défense nationale, le colonel-major, Omer Bationo a été installé, le vendredi 12 novembre 2021, à Ouagadougou.

Le nouveau secrétaire général de la défense nationale, le colonel-major, Omer Bationo a désormais, les pleins pouvoirs pour diriger le Secrétaire général de la défense nationale (SGDN). Nommé, en conseil des ministres du 3 novembre dernier, il a officiellement pris service, le vendredi 12 novembre 2021. Son installation a été présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre, Luc Hien. Omer Bationo qui succède à Naba Palé Théodore, admis à la retraite, le 16 avril 2021 et dont l’intérim avait été assuré par le colonel-major, Jean Calvin Traoré depuis le 22 avril dernier a exprimé sa reconnaissance au Président du Faso, au Premier Ministre et au ministre de la défense nationale et des anciens combattants pour la confiance placée en lui pour assumer ces fonctions. Aussi, il a confié : « je mettrai toute mon énergie afin de relever les défis et conserver tous les acquis de ceux qui m’ont précédé à ces fonctions en apportant mon expertise ». Il a également rassuré qu’il s’évertuera à préserver les acquis et poursuivra avec abnégation le travail entamé par ses prédécesseurs. « Les défis qui nous attendent sont nombreux et complexes surtout dans ce contexte sécuritaire très difficile que traverse le pays », a reconnu le nouveau SGDN. Il a affirmé que le SGDN ne ménagera aucun effort pour participer activement auprès des différentes structures stratégiques pour apporter des solutions afin de sortir le Burkina des affres du terrorisme qui freine le développement et l’épanouissement des populations.

Le SGDN a pour mission de conseiller en matière de sécurité nationale, de travailler avec les autres structures stratégiques du pays à la préparation, à l’organisation et à l’élaboration des textes stratégiques qui vont régir la sécurité nationale par exemple la politique nationale de sécurité qui a été faite, la stratégie de sécurité nationale, et les autres stratégies sectorielles qui viendront en cours, a expliqué Omer Bationo. « Essentiellement, nous allons travailler avec le centre national d’études stratégiques pour l’élaboration de ces textes. Nous avons suivi la déclaration du ministre de la défense qui mettait l’accent sur la refondation, la réorganisation des structures de la sécurité nationale. Donc, essentiellement, nous allons mettre l’accent sur l’élaboration de ces textes, l’organisation générale de la sécurité nationale qui va aboutir à une loi qui sera surement adopté à l’Assemblée nationale », a soutenu M. Bationo.

Le SGDN par intérim, Jean Calvin Traoré qui a assuré l’intérim de la SGDN a remercié ses collaborateurs pour leur disponibilité. Il les a invités à continuer dans cette lancée tout en souhaitant plein succès à M. Bationo dans ses nouvelles missions.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr