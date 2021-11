Ambassade de Cuba au Burkina : une nuit pour magnifier la solidarité

L’ambassade de Cuba a célébré la nuit de la solidarité le samedi 13 novembre 2021 à Ouagadougou.

L’ambassade de cuba au Burkina Faso en compagnie d’autres membres du corps diplomatiques ont communié autour de la « Nuit de la solidarité ». C’était dans la soirée du samedi 13 novembre 2021 à Ouagadougou. A cet effet, l’ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro Barro, a indiqué que cette célébration marque la normalisation de toutes les activités du pays de Fidel Castro, à partir de ce 15 novembre 2021 après des mois de fermeture de ses frontières due à la maladie à Coronavirus. Elle a expliqué que c’est également l’occasion de célébrer l’événement avec les « frères révolutionnaires et amis de Cuba » vivant au Burkina Faso.

Cette fête a connu la participation, a-t-elle poursuivi, des représentants de plusieurs partis politiques burkinabè ayant un lien historique avec Cuba. Plusieurs convives ont apposé, à cette occasion, leur signature sur un document appelé « Appel à la solidarité avec Cuba » pour marquer leur attachement avec l’île. Pour le Président de l’association des étudiants formés à Cuba, Stanislas Damiba, le peuple cubain est un peuple résilient et mérite d’être libéré de l’embargo « injuste » imposé à Cuba depuis 60 ans. « Ensemble nous disons non à l’injustice contre Cuba », a-t-il martelé. Pour lui, Cuba est un petit pays résilient et a besoin de la solidarité du monde entier.

Karim BADOLO

Ibrahim SOUMDAOGO (Stagiaire)