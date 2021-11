Reportage humanitaire de la Croix-Rouge : Abdel Aziz Nabaloum remporte le 1er prix

La Croix-Rouge burkinabè a organisé, le vendredi 12 novembre 2021, à Ouagadougou, une cérémonie de remise des prix de son concours « reportage humanitaire ».

Le journaliste des Editions Sidwaya, Abdel Aziz Nabaloum, est le grand vainqueur de la deuxième édition du concours reportage humanitaire avec son article intitulé : « Région du Centre-Nord : le système sanitaire, l’autre victime du terrorisme ». Cette œuvre lui a valu le premier prix du concours sur « l’accès aux soins de santé de qualité pour les déplacés internes ». Le lauréat s’est dit heureux de recevoir ce prix. Il a remercié ses confrères dont les apports multiformes à la réalisation de l’article ont permis à Sidwaya de remporter le premier prix. Il a également rendu un hommage aux Personnes déplacées internes (PDI) tout en invitant les autorités à se pencher sur leur sort. Car, avec la dégradation du système sanitaire, elles n’ont pas accès aux soins de qualité. Le lauréat a alors invité les autorités à œuvrer pour changer la donne pour le bien-être des PDI. Le 2e prix du concours est revenu à Ousmane Sawadogo de la télévision Canal 3. Son reportage est intitulé : « PDI de Panzani : la survie au quotidien ».

Charles Simporé de la radio nationale lui, est reparti avec le 3e prix grâce à son reportage : « Santé des PDI : la gratuité en marche ». Pour cette édition, le jury était présidé par l’ancien ministre de la Culture et journaliste, Baba Hama. Il a expliqué que ce sont 12 œuvres qui ont été soumises à l’appréciation du jury. Trois ont été écartées pour des dates de publication ou de diffusion non conformes aux critères du concours. Et, les œuvres retenues pour la compétition ont été jugées selon les critères de l’adéquation du sujet abordé avec le thème retenu, le choix de l’angle de traitement, l’utilisation de chiffres ou données avec mention des sources, la qualité et la pertinence des personnes interviewées et enfin la qualité d’écriture et d’expression. Le président du jury a félicité tous les candidats. Le concours reportage humanitaire a été lancé, le 02 juillet dernier. Le chef de la délégation de la Croix-Rouge, Laurent Saugy, a félicité les lauréats et les a remercié pour leur contribution à la problématique de l’accès aux soins de santé de qualité des PDI.

La rédaction