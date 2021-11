Conférence nationale de la décentralisation : la mobilisation des ressources en débat

La 7e conférence nationale de la décentralisation s’est tenue le 15 novembre 2021 à Ouagadougou. Les acteurs ont réfléchi autour du thème : « Financement des collectivités territoriales, clé de voûte du succès de la décentralisation ».

La problématique du financement des col-lectivités territoriales est au cœur de la VIIe édition de la conférence nationale de la décentralisation. Organisée le 15 novembre 2021 à Ouagadougou par le ministère de l’Administra-tion territoriale et de la Décentralisation, la rencontre a mobilisé les chefs de circonscriptions administrati-ves, les présidents de conseils de collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers pour réfléchir autour du thème : « Finance-ment des collectivités territoriales, clé de voûte du succès de la décentralisation ».

Le Burkina Faso a entamé le cycle 3 de la décentralisation depuis 2018 à travers l’adoption d’une stratégie décennale de développe-ment. Pour le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Pegdwendé Clément Sawadogo, après la mise en œuvre du premier Plan d’actions quinquennal (PAQ), l’heure est venue pour les acteurs d’adopter le 2e qui couvre la période de 2022 à 2026. Ils ont aussi validé le rapport de la mise en œuvre de la stratégie en 2020, ainsi que les révisions introduites dans la stratégie décennale de la décentralisa-tion. Le top de départ des travaux a été donné par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il a relevé que la conférence nationale de la décentralisation se veut un espace de mobilisation de tous les acteurs pour appuyer les choix opérés et susciter leur adhésion pour assumer leurs responsabilités respectives dans la réussite du processus de décentralisation.

Plusieurs défis

«Les réflexions doivent contribuer à mobiliser des ressources financières endogènes pour booster au niveau local la prise en charge des compétences transférées», a déclaré le président du Faso. Il a identifié l’insécurité comme une menace pour le processus de décentralisation : «Plus que jamais, il convient de rappeler que les questions sécuritaires, le renforcement de la cohésion sociale, la mobilisation des ressources, doivent être impérativement pris en compte pour garantir la mise en œuvre conséquente des projets de développement au niveau décentralisé », a-t-il insisté. En outre, le chef de l’Etat a exhorté les acteurs à une responsabilisation plus accrue afin de créer les conditions d’un dévelop-pement impulsé et entretenu à la base. Le chef de file des partenaires techniques et financiers, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Andreas Michael Pfaffernoschke a identifié un certain nombre de défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action quinquennal 2022-2026.

Il s’agit notamment de la mobilisation des ressources, leur emploi efficace et coordonné pour la mise en œuvre du PAQ 2022-2026, à travers l’Agence nationale pour le développement des collectivités territoriales (ADCT) et d’une réforme visant à établir une corrélation du taux de transfert avec la performance des services publics fournis par les collectivités comme critère d’affectation des ressources. «Il est également important de renforcer les capacités des communes à élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques, tout en accélérant l’adoption de la loi de programmation financière de la dé-centralisation », a ajouté le chef de file des PTF. Par ailleurs, il assuré le gouvernement de la disponibilité des partenaires techniques et financiers à accompagner le processus de la décentralisation.

