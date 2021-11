Lutte contre le terrorisme : les marcheurs demandent un équipement adéquat des FDS

Le Mouvement sauvons le Burkina Faso a organisé une marche dans les artères de la ville de Dori, le mardi 16 novembre 2021, pour demander aux plus hautes autorités de doter les Forces de défense et de sécurité (FDS) en équipements adéquats pour venir à bout du terrorisme.

Dès 7 heures, ce mardi 16 novembre 2021, les manifestants ont commencé petit à petit à se regrouper sur le terrain du lycée provincial de Dori à l’appel du Mouvement sauvons le Burkina Faso. A 9 h 15 mn, ils ont entamé la marche en passant par le feu de la SONABEL pour rejoindre le rond-point Arba-Hama-Diallo avant de revenir au point de départ. Lors de la marche, les manifestants scandaient « on veut la paix », « soutien total aux FDS ». Selon le responsable du Mouvement sauvons le Burkina Faso à Dori, Amadou Traoré, cette marche a été organisée pour exiger des plus hautes autorités du pays des Hommes intègres, la dotation en équipements adéquats des Forces de défense et de sécurité (FDS) en vue de leur permettre de vaincre le terrorisme.

Il s’est félicité de l’organisation de la manifestation qu’il a qualifiée de « spontanée » parce que n’ayant pas été bien préparée. De son avis, à la suite de l’attaque du détachement de gendarmerie de Inata dans la province du Soum dans la matinée du dimanche 14 novembre 2021 faisant 32 victimes selon le gouvernement, le mouvement a estimé nécessaire de manifester son ras-le-bol face à la dégradation du climat sécuritaire. « Certes la mobilisation était faible, mais nous sommes satisfaits vu que c’est une première fois. L’objectif visé était de dénoncer la situation qui va de mal en pis », a fait savoir Amadou Traoré. Abondant dans le même sens, Awa Ouattara, l’épouse d’un militaire dit avoir participé à la marche pour soutenir les FDS qui se battent pour la patrie. « Toutes les femmes des FDS pleurent. Même si ce n’est pas ton époux qui meurt, demain ça pourrait être lui. Donc, j’exhorte toutes les femmes des militaires et paramilitaires à sortir manifester de sorte que le gouvernement leur donne du matériel adéquat pour mettre fin à cette insécurité qui gagne du terrain », a-t-elle lancé.

Souaibou NOMBRE

