Déplacés internes du Centre-Nord : Un projet d’appui lancé

Le lancement du « Projet d’appui aux déplacés internes et du renforcement de la résilience des communes d’accueil»» a eu lieu le mardi 16 novembre 2021 à Ouagadougou.

La République Fédérale d’Allemagne sensible aux souffrances des Personnes déplacées internes (PDI), victimes du terrorisme et des populations-hôtes dans la région du Centre-Nord a financé le « Projet d’appui aux déplacés internes et du renforcement de la résilience des communes d’accueil » (PDICA). L’objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des PDI.

La cérémonie officielle de lancement dudit projet, suivie d’un atelier de planification stratégique a eu lieu, le mardi 16 novembre 2021 à Ouagadougou. Financé par la République Fédérale d’Allemagne à 2 295 849 500 F CFA, le PDICA, qui sera exécuté par l’agence de Coopération allemande pour le développement (GIZ), comporte deux composantes. La première dénommée « service de base » vise à accompagner les communes dans la prise en charge des PDI et les familles d’accueil à travers la fourniture de services communaux de base. La seconde qui porte sur la « cohésion sociale» vise à promouvoir la cohésion sociale entre PDI et les populations d’accueil.

La mise en œuvre du projet couvre la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024 et 9 communes sont bénéficiaires, dont Kongoussi et Bourzanga dans la province du Bam, Kaya et Barsalogho dans la province du Sanmatenga, Tougouri, Bouroum et Yalgo dans la province du Namentenga. Pour la directrice-résidente de l’agence de Coopération

allemande pour le développement (GIZ) au Burkina, Corinna Breittag-Heinz, cette mission est d’autant plus noble qu’elle vise à apporter du réconfort et des appuis à des personnes qui ont été contraintes au déplacement forcé et à soutenir aussi celles qui, par générosité ont accepté accueillir des PDI.

Selon l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Burkina Faso, Dr Andreas Pfaffernoschke, la problématique des déplacés internes peut compromettre les efforts de développement. C’est pourquoi, l’Allemagne, a-t-il dit, s’est engagée à accompagner le Burkina Faso pour relever les nombreux défis qui y sont liés. Le ministre de l’Administra-tion territoriale et de la Décentralisation, Clément P. Sawadogo, pour sa part, a salué les actions de soutien et de coopération que la République Fédérale de l’Allemagne entretient avec le Burkina Faso.

Le ministre Sawadogo a indiqué que l’insécurité a entrainé un flux important de déplacés internes dont le nombre est estimé à 1 407 685 personnes. Face à une telle situation, « nous ne pouvons qu’apprécier à sa juste valeur le soulagement qu’apportera ce projet à la population vulnérable de la région du Centre-Nord », s’est-il réjoui.

Emmanuel BICABA