Drame d’Inata : « Nous ne devons plus entendre parler des questions d’alimentation dans notre Armée.», Roch Marc Christian  Kaboré

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a fait une déclaration sur le drame d’Inata ayant causé la mort de 53 personnes (49 gendarmes et 4 civils) à l’issue du Conseil des ministres de ce jour 17 novembre 2021. Tout en comprenant les réactions légitimes de ses concitoyens suite à cette attaque barbare, il a fustigé le fait que des questions d’alimentation et de primes puissent se poser dans l’armée dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. « Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui leur permettent d’affronter le terrorisme avec l’ensemble du courage et de la détermination qu’il faut », a-t-il assené.

Pour le chef de l’Etat, il ne peut pas être normal en ce moment, que l’Armée qui doit être la structure la mieux organisée, qu’il y ait des dysfonctionnements concernant les questions de l’alimentation, de logistiques et autres. Cela est inacceptable et c’est pourquoi il a dit comprendre fort bien les différentes réactions de colère qui sont exprimées çà et là. Il a ainsi donné des instructions pour qu’une enquête administrative soit diligentée sur l’ensemble de la question. « Nous ne devons plus entendre parler des questions d’alimentation dans notre Armée. Nous ne devons plus entendre parler des questions de primes dans cette Armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui leur permettent d’affronter le terrorisme avec du courage et de la détermination qu’il faut », a-t-il souligné.

Présentant ses condoléances et celles du gouvernement à toutes les familles qui ont été touchées par ce drame, et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le président du Faso appelé l’ensemble des Burkinabè à observer «compassion et dignité » pour accompagner les familles éplorées dans leur dure épreuve.

Le chef de l’Etat a laissé entendre ceux qui sont morts en défendant le territoire burkinabè l’on fait pour l’amour de la patrie. « Et nous devons leur donner cet honneur de rester sereins, de pouvoir les accompagner, de pouvoir soutenir leurs familles, afin que nous puissions prendre l’ensemble des mesures que requiert la situation.», s’est-il exprimé.

Le président du Faso a précisé qu’un Conseil supérieur de la Défense nationale sera convoqué incessamment, pour faire le point de l’ensemble de ces dysfonctionnements et prendre les dispositions qui s’imposent. D’ores et déjà, a-t-affirmé, un certain nombre de mesures ont été prises. « Je dis et je répète, qu’au terme de l’enquête, l’ensemble des personnes qui seront concernées dans cette question relative à Inata feront l’objet de sanctions disciplinaires sans exception. Je le précise très bien, sans exception», a conclu le chef de l’Etat.

