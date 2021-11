Elimination du Cancer du col de l’utérus au Burkina : Les journalistes invités à s’engager

La coalition burkinabè contre le cancer (COBUCAN) a organisé ce jeudi 17 novembre 2021 à Ouagadougou un atelier d’échange sur le cancer du col de l’utérus en commémoration de l’an 1 du lancement de la stratégie mondiale pour son élimination.

Dans le cadre de la commémoration de l’an I du lancement de la stratégie mondiale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, un atelier d’échange avec les hommes de média a été organisé le jeudi 17 novembre 2021 à Ouagadougou. Cette rencontre a pour objectif principal de contribuer au renforcement de la lutte contre le cancer au Burkina Faso.

Le Pr Ag. Chirurgien, cancérologue, Nayi Zongo, a invité les journalistes à accentuer la communication autour du cancer du col de l’utérus pour que les femmes et les hommes comprennent que pour lutter contre ce cancer, il y a des moyens efficaces. Il s’agit pour lui de travailler de telle sorte qu’en accord avec le gouvernement à travers le ministère de la santé, 90 % des filles soient vaccinés contre le virus responsable du cancer du col de l’utérus avant leur 15ème anniversaire. Mener également une communication et des actions à la base pour que 70 % des femmes puissent suivre un dépistage régulier des lésions précancéreuses. Selon Pr Zongo, il y a des moyens d’arrêter ces lésions, d’arrêter l’évolution vers un cancer. Il a informé que toutes ces lésions qui sont détectés sont prises en charge dans les hôpitaux publics de façon gracieuse grâce aux efforts du gouvernement. Le Pr Zongo a exhorté les femmes à ne plus attendre à la maison et de se présenter à l’hôpital lorsqu’il y a des complications de ces cancers.

Nayi Zongo a affirmé qu’au Burkina Faso, le cancer du col de l’utérus est le 2ème cancer au niveau national en termes de fréquence. Mais, il a expliqué également qu’en termes de mortalité, c’est le cancer le plus mortel. « Cette mortalité est tellement vraie lorsque nous avons envisagé d’organiser cette session de travail, nous avons voulu interroger des femmes et nous n’avons pas trouvé d’anciens malades du cancer du col de l’utérus. A cause du retard de diagnostic et surtout du manque d’informations, les femmes viennent tard et beaucoup de femmes meurent de ce cancer », a-t-il indiqué. Et de dire que le maître-mot c’est la communication. La communication dans le sens de la prévention par la vaccination, la communication dans le sens du renforcement du dépistage et du traitement de lésions précancéreuses, et la communication pour qu’aucune femme ne meurent encore de cancer de col de l’utérus au Burkina Faso.

Le Pr Nayi Zongo a souligné que pour la commémoration de l’An 1 du lancement de la stratégie mondiale pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, à l’orée 2030, plusieurs activités sont en ordre du jour. « Nous avons eu une rencontre d’échange avec les commerçants du Grand marché de Ouagadougou. Aujourd’hui nous avons rencontré les journalistes et les associations de lutte contre le cancer au Burkina », a-t-il dit.

Le cancer du col de l’utérus est le 3ème cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, avec en 2018, une estimation de 569 847 nouveau cas et 311 365 décès. Au Burkina Faso, environ 2517 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque année (estimation pour 2018) et environ 2081 femmes décèdent chaque année. Le Human papilloma virus (HPV) qui est le principal facteur incriminé dans la survenue du cancer du col de l’utérus.

La coalition burkinabè contre le cancer (COBUCAN) est une Association des associations de lutte contre le cancer au Burkina. Elle fête son premier anniversaire ce jeudi 17 novembre 2021 et regroupe 17 associations membres.

Wamini Micheline OUEDRAOGO