Grande compétition de VTT /IIe édition : Paul Daumont se succède

Après la réussite de l’édition de 2020, l’agence Ebony a de nouveau donné rendez-vous, le 13 novembre dernier dans la commune rurale de Saaba, pour la IIe édition de la grande compétition de Vélo tout terrain (VTT) Mountain bike. A l’arrivée, encore Paul Daumont. Il a parcouru les 30 km en 50 mn 11 sec avec une vitesse moyenne de 35,868km/h.

Pour la présente édition, 51 coureurs dont 44 hommes et 7 dames étaient au départ. Parmi les concurrents, figurent de grands noms de la petite reine burkinabè comme Abdoul Aziz Nikièma, Bachirou Nikièma, Bassirou Monéa, Abdoulaye Roumba, Awa Bamogo pour ne citer que ceux-là. Pour un circuit de 1,2 km à parcourir 25 fois, Paul Daumont n’a pas fait de cadeau à ses concurrents. Spécialiste de VTT, il a imposé sa marque dès les trois premiers tours. Il dirige la course. Très à l’aise, il se permet de faire des acrobaties.

Ces coéquipiers de l’équipe nationale de cyclisme tentent de suivre le rythme. Mais aucun ne pourra rattraper le champion sortant. Daumont Paul s’impose en solitaire et se succède à la grande compétition de VTT Mountain bike édition 2021. Il est suivi de Bachirou Nikiéma et de Bassirou Monéa. Chez les dames, Awa Bamogo est 1re à l’arrivée. Elle est suivie de Bamoussa Zoungrana et de Albertine Somé.

Pour le directeur des opérations de l’agence Ebony, Sylvain Bamouni, cette compétition de VTT est ouverte à toute personne âgée de 18 ans et plus et désireuse de faire du VTT. « Cette compétition va sans doute aiguiser les appétits pour que dans les années à venir nous puissions avoir des coureurs uniquement dédiés au VTT », a-t-il souhaité.

Au chapitre des récompenses, le champion chez les hommes repart avec le trophée du vainqueur et une enveloppe de 150 000 F CFA. Son dauphin se console avec 100 000 FCFA. Le 3e au classement repart avec 85 000 FCFA. Chez les dames, la 1re a reçu 50 000 FCFA. Sa dauphine s’est contentée de 35 000 FCFA et la 3e, 25 000 FCFA.

Ollo Aimé Césaire HIEN