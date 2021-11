Projets PPP du PNDES II : Les opérateurs nationaux encouragés à souscrire

Avant l’opération de charme en direction des bailleurs de fonds prévue le 3 décembre prochain à Bruxelles pour assurer le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES II), le gouvernement met ses opérateurs économiques au même niveau d’information sur la souscription aux projets. Ainsi, le mardi 16 novembre 2021 à Ouagadougou, les ministres de l’Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré et son collègue de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Harouna Kaboré ont eu une session de travail avec la grande famille des hommes d’affaires au Burkina Faso.

La rencontre a consisté à fournir des informations sur le cadre juridique règlementaire et institutionnel notamment, la loi sur le Partenariat public-privé (PPP) révisée conformément au processus de relance économique, le nombre de projets PPP contenu dans le PNDES II et leur domaine d’intervention. Selon la présentation faite par le Secrétariat permanent du PNDES, la loi PPP de 2013 a été révisée pour prendre désormais en compte les principes généraux et les champs d’application, la gouvernance PPP, la planification des projets, les procédures de passation, les infractions et les sanctions. Pour le ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, ce sont 19 projets (contre 13 projets PPP sous le PNDES I) pour un coût global estimé à 4 778, 3 milliards de francs CFA qui sont inscrits en mode PPP dans le PNDES II.

Ces projets, explique-t-il, sont essentiellement tournés vers les domaines agro-sylvo-pastoraux, fauniques et halieutiques, les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’artisanat, du logement, entre autres. « Il vous appartient d’exprimer dans quel domaine vous souhaitez investir. Cela nous permettra une fois à Bruxelles de savoir quels sont les secteurs que notre secteur privé convoite, mais aussi on aura le temps d’examiner le niveau de maturité des projets avant cette grande messe de levée de fonds », a expliqué le ministre Kaboré à ses collaborateurs à qui il a demandé de s’organiser parfois en groupement pour souscrire à des projets.

Toutefois, il a indiqué que les offres spontanées (le fait de choisir son projet par avance) n’empêchent en rien la présentation dudit projet devant la plénière des opérateurs du monde entier à Bruxelles. Son collègue en charge du commerce, Harouna Kaboré, a encouragé la compétitivité des entreprises nationales afin de se tailler la part du lion au cours de cet exposé qui se fera en présentiel et en visioconférence. « Vous devez vous montrer solide, convaincant et compétitif pour arracher des projets. Car, vous êtes avant tout en compétition avec vos compatriotes et vos confrères de l’étranger », a martelé Harouna Kaboré.

Pour le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Mamady Sanoh, les opérateurs économiques ont eu le temps nécessaire de poser des questions d’éclaircissement sur la maturité des projets, les conditions de réalisation, les délais, la durée des projets, le niveau d’accompagnement du gouvernement et les modalités de paiement (paiement public ou privé). Il a salué le gouvernement pour sa proximité avec les acteurs du privé dans le cadre de la relance durable de l’économie nationale. Aux différentes inquiétudes du secteur privé national, les représentants des institutions financières qui ont pris part aux échanges ont promis d’accompagner les programmes et projets du gouvernement.

Le président du conseil d’administration de Coris Bank International, Idrissa Nassa, a indiqué que ce sont plus de 2 000 milliards de francs CFA que les banques ont mobilisé et qui sont destinés au financement des cinq secteurs prioritaires du PNDES II. A cette somme s’ajoute, a-t-il dit, l’offre de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) qui s’évalue également à des milliers de milliards F CFA.

Wanlé Gérard COULIBALY