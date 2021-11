Assises nationales sur l’éducation : « Nous devons inventer l’avenir le regard tourné vers nos valeurs propres », Président du Faso, Roch Kaboré

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a présidé ce jeudi 18 novembre 2021 à Ouagadougou les travaux des Assises nationales sur l’Education nationale. Ces assises qui ont pour ambition d’offrir au Burkina « une école du futur, à même de répondre au mieux aux défis actuels du pays et du monde ».

Les grandes consultations de l’éducation nationale ont débuté ce jeudi à Ouagadougou. Après une série de rencontres consultatives auprès de plusieurs institutions et des assises régionales, place maintenant aux assises nationales de l’Education nationale.

Le ministre de l’éducation Pr Stanislas Ouaro a confié que d’anciens ministres, experts et autres partenaires de l’éducation vont réfléchir sur le thème : « Quelles réformes et stratégies d’actions pour développer l’Éducation nationale » et proposer « un nouveau pacte national sur l’éducation. Le Président du Faso a quant à lui indiqué que « Nous devons inventer l’avenir, le regard tourné vers nos valeurs propres ». Il a aussi déclaré que ‘l’école burkinabè doit vaincre ».

WMO