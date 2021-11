Région du Nord : L’ONEA et les usagers se concertent pour rationaliser la gestion de l’eau du barrage de Goinré

En raison de la mauvaise pluviométrie qu’a connue le Nord, l’ONEA et les usagers se sont concertés pour rationaliser la gestion de l’eau du barrage de Goinré au profit de l’eau de boisson. Il ressort de cette concertation que les vannes d’eau du barrage doivent s’ouvrir les lundis et jeudis de 7 heures à 16 heures au lieu de 6 heures à 17h30, jusqu’à la fin du mois de janvier 2022. Aussi, les productions maraîchères seront en arrêt et les citernes devront désormais aller s’approvisionner en eau dans le barrage de Guitti dans le village de Guitti, distant de 70 km de Ouahigouya.