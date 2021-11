Festival du film scientifique : la 7ème édition met l’accent sur la santé

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le centre culturel allemand, Goethe Institut ont lancé la 7e édition du festival du film scientifique le vendredi 19 novembre 2021 à Ouagadougou. La maladie à coronavirus est au cœur de l’édition 2021 placée sous le thème « une meilleure santé grâce à une meilleure compréhension ».

Après le Fespaco, la science fait son cinéma. Le festival du film scientifique se déroule en effet du 16 au 27 novembre dans la capitale burkinabè. Une diversité de films est au programme de cette semaine cinématographique au Goethe Institut, à la cité universitaire de Kossodo ainsi que dans différents lycées et collèges de Ouagadougou. Les films sélectionnés pour l’année 2021 traitent de diverses pathologies telles que la maladie du sommeil ou la Covid-19 en référence au thème de cette 7e édition : « une meilleure santé grâce à une meilleure compréhension ».

Le festival de film scientifique existe depuis 2005 à l’initiative du Goethe institut de Thaïlande, a confié le directeur du Goethe Institut de Ouagadougou, Martin Pockrandt. Il a précisé que le festival se tient dans plus de trente pays dans le monde, le Burkina Faso étant le premier pays d’Afrique subsaharienne à participer au projet. « La science est un sujet d’importance mondiale et pour nous c’est toujours important de partager des expériences et connaissances. Chaque année, le festival met l’accent sur un sujet

particulier et cette année c’est la COVID-19 qui interpelle à travers le monde », a-t-il expliqué.

Depuis 2015, le festival a enregistré la collaboration entre le Goethe Institut et l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Le représentant de l’IRD au Burkina Faso, Fabrice Courtin a notamment loué une collaboration « très fructueuse » visant à rapprocher la science de la société. Un partenariat qui a permi

s valoriser les travaux de recherche, a-t-il relevé, à travers la réalisation de trois courts-métrages sur des thématiques de recherche abordées par des doctorants de l’IRD en collaboration avec l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS). « A l’IRD nous avons la conviction qu’aboutir à une meilleure santé des populations, passe nécessairement par la connaissance et l’appropriation citoyenne des défis sanitaires », a indiqué M. Courtin.

Le principe du festival du film scientifique est participatif et basé sur l’interaction avec le public. Une séance de discussion est ainsi prévue à l’issue des projections autour des différents films. En marge du festival un appel à projet a été lancé pour la réalisation d’un film scientifique. Cette année, le projet sélectionné, intitulé « Sursis » et réalisé par le journaliste Karim Namoano, traite de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture.

Mamadou OUATTARA