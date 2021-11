Boucle du Mouhoun : fausse alerte,  aucune attaque terroriste n’a été constatée à Tougan,  Kouyi et à Toeni

Les rumeurs font état d’une attaque terroriste perpétrée ce mercredi matin 24 novembre 2021 sur l’axe Toeni, Kouyi et Tougan. Selon les autorités locales, il s’agit d’un mouvement de populations de Toeni en partance pour Tougan fuyant l’insécurité. En effet, elles ont été bloquées par des hommes armés non identifiés (HANI) entre les villages de Dissi et de Kouyi, leur demandant de rebrousser chemin. Certaines ayant pu poursuivre leur route ont donné l’information au marché de Kouyi selon laquelle elles sont poursuivies par des HANI, dispersant ainsi le marché qui se tenait ce jour. A Tougan, ils ont donné la même information créant la psychose au sein de la population. Des sources locales ont confirmé que ce n’était qu’une fausse alerte.

B.S