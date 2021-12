Ministère en charge de la communication : La Charte de la qualité du service public expliquée aux agents de Bobo

La Direction du développement institutionnel et de l’innovation (DDII) du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a organisé, le mardi 7 décembre 2021 à Bobo-Dioulasso, une session d’information sur la Charte de la qualité du service public du ministère, à l’intention des agents des services rattachés et décentralisés du département.

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, conformément à la volonté du gouvernement, dispose d’une charte de la qualité du service public depuis le 30 novembre 2021. Afin d’assurer la vulgarisation de cette charte, la Direction du développement institutionnel et de l’innovation (DDII) du ministère a entrepris une tournée dans les services décentralisés et rattachés.

Dans ce cadre, elle a rencontré, à Bobo-Dioulasso, le mardi 7 décembre 2021, des agents des Editions Sidwaya, de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) et de la direction régionale des Hauts-Bassins du ministère. Dans les présentations, il ressort que la charte comporte un avant-propos du ministre en charge de la communication et 47 articles répartis dans 6 chapitres. Ces chapitres sont entre autres les droits et obligations de l’usager du service public, les règles et conduites de l’agent, les rapports de l’administration avec les agents publics et les modalités d’application, de suivi-évaluation et les dispositions finales.

Au-delà d’informer les agents sur le contenu de la charte, selon le premier responsable de la DDII, Mahamadou Ba, il sera aussi question, dans la tournée, de recueillir leurs suggestions et amendements sur ce nouveau document. Il a, en outre laissé entendre que la charte a été instruite par décret ministériel à tous les départements ministériels. Le département en charge de la communication, à écouter Mahamadou Ba, est le troisième à avoir bouclé sa charte, après ceux en charge de la fonction publique et de l’action humanitaire.

Et d’ajouter que la DDI projette éditer la charte, et de la distribuer à chaque agent du ministère. La directrice régionale de la Communication et des Relations avec le Parlement des Hauts-Bassins, Marguérite Blégna, a indiqué que la charte est un engagement de chaque maillon du département de la communication. D’où son invite aux agents à participer aux échanges et à faire des propositions pour améliorer la vulgarisation du document. Trois communications dont la présentation de la charte et celle de la DDI ont été faites lors de la session.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com