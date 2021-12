Championnats d’Afrique de karaté et de pétanque : Les médailles présentées au ministre Nana

Le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, a reçu en audience, le 10 décembre dernier à Ouagadougou, les Etalons médaillés de bronze du championnat d’Afrique de karaté et les vice-champions d’Afrique de pétanque.

Des acteurs du karaté-do et de la pétanque étaient, le 10 décembre dernier, dans les locaux du ministère des Sports et des Loisirs. Trois médailles de bronze au dernier championnat d’Afrique de karaté-do au Caire en Egypte une d’argent et deux de bronze au 8e championnat d’Afrique de pétanque à Ouagadougou, ont été présentées au ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana. Pour le patron des sports et loisirs burkinabè, c’est toujours un plaisir de voir des athlètes glaner des médailles dans les compétitions internationales.

Après les félicitations, Dominique Nana a tenu à prodiguer des conseils aux athlètes. « Avec ce titre de vice-champion d’Afrique de pétanque, le Burkina Faso est qualifié pour la prochaine coupe du monde de la discipline qui se tiendra pour la première fois en Afrique plus précisément au Bénin en 2022. C’est le moment de préparer cette compétition. Il faut très vite se mettre au travail. Vous ne devez pas dormir sur vos lauriers parce qu’un vice-champion doit être au moins sur le podium », a-t-il conseillé. Aux karatékas, Dominique Nana a qu’à même exprimé une petite déception. « Je m’attendais à ce que vous alliez plus loin. Etant jeunes, vous avez encore des marches de progression.

La fédération doit mettre en place un plan de progression pour ces jeunes », a instruit le ministre des Sports et des Loisirs. Comme il est de coutume depuis des années, Dominique Nana promet des primes aux différents médaillés. En rappel, au championnat d’Afrique de karaté-do au Caire, le Burkina Faso a décroché deux médailles en équipe kata garçons et filles, et une autre en kumité avec Mohamed Kaboré. Au 8e championnat d’Afrique de pétanque à Ouagadougou, le Burkina Faso termine 2e au classement. Avec cette performance, le Burkina Faso occupe la 9e sur 25 places en Afrique.

Ollo Aimé Césaire HIEN