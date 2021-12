Editions Sidwaya : les travailleurs réaffirment leur attachement à la mère-patrie

La symbolique a été forte et empreinte d’émotions en cette matinée du 16 décembre 2021. Pour la première fois, une montée des couleurs nationales au sein du nouvel édifice a été faite dès 7 h 30. Pour accompagner le drapeau jusqu’au sommet du mât, le personnel de Sidwaya et les membres du Conseil d’administration ont entonné en chœur l’hymne national, le Dytaniè. Pour le Directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, la Nation est le plébiscite de tous les jours.

Il a indiqué que les couleurs nationales sont le liant de l’ensemble des Burkinabè et de ceux qui se reconnaissent au Burkina Faso. « Au moment où nous voulons commencer nos activités ici à Tenkodogo, il est bon que nous puissions nous retrouver autour de ce liant pour y puiser la force nécessaire pour accomplir notre mission », a-t-il déclaré. Il a fait savoir que la montée des couleurs de ce jour 16 décembre est le pas que Sidwaya marque pour la déconcentration de ses services d’imprimerie en attendant l’opérationnalisation de celle de Bobo-Dioulasso et de Dori. Pour sa part, le président du Conseil d’administration des Editions Sidwaya, Romain Auguste Bambara a soutenu que la montée des couleurs nationales est un symbole parce que, face à l’insécurité que connaît le Burkina Faso, il s’est agi de montrer, avec les forces de défense et de sécurité, l’attachement et la disponibilité des travailleurs de l’entreprise de presse à la mère-patrie afin de la léguer aux générations futures. « C’est le signe que nous sommes prêts à aller jusqu’au sacrifice suprême », a-t-il déclaré.

Anselme KAMBIRE