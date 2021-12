Editions Sidwaya : nouvelle feuille de route pour 2022

La deuxième session ordinaire du Conseil d’administration, des Editions Sidwaya de l’année en cours s’est tenue le mercredi 15 décembre 2021 à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est.

Les Editions Sidwaya ont une feuille de route pour 2022. La deuxième session ordinaire du Conseil d’administration de l’année, tenue le 15 décembre 2021, a examiné et adopté le projet de budget, le plan de passation des marchés, celui de formation des agents et de recrutement du nouveau personnel. Selon le président du Conseil d’administration des Editions Sidwaya, Romain Auguste Bambara, l’instance a accordé à la « Maison commune » ce qu’elle a prévu pour 2022, tout en formulant des recommandations afin qu’elle reste dans des proportions soutenables en termes d’économie, d’investissements et de projection budgétaire pour l’année 2022.

Le choix de Tenkodogo pour tenir cette instance statutaire se justifie, par l’inauguration du siège régional, afin de montrer qu’il est fonctionnel et viable. « L’avantage de Sidwaya, la vérité est venue en langue moré, c’est son historicité et le contexte dans lequel il a été créé en 1984 », a déclaré M. Bambara pour qui les valeurs cardinales que les agents devraient incarner sont l’intégrité, le professionnalisme, la neutralité du journaliste vis-à-vis de l’information. « Le lecteur est un client sacré à qui le journaliste de Sidwaya doit la vérité des faits », a-t-il poursuivi. Ce qui nécessite, à son avis, l’engagement du journaliste à servir la nation. Pour le président du Conseil d’administration, les journalistes de Sidwaya doivent se convaincre qu’ils sont les meilleurs, car ils sont les mieux formés, équipés, car bénéficiant de l’argent du contribuable burkinabè.

Anselme KAMBIRE