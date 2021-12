Ministère de la Transition écologique et de l’Environnement : Dr Smaila Ouédraogo installé dans ses fonctions

Le nouveau ministre de la Transition écologique et de l’Environnement, Dr Smaila Ouédraogo a été installé dans ses fonctions, le jeudi, 16 décembre 2021, à Ouagadougou.

Après avoir occupé les fonctions de ministre de la Santé, et de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion professionnelle, Dr Smaila Ouédraogo occupe désormais, le département de la Transition écologique et de l’Environnement. Son installation a eu lieu, le jeudi, 16 décembre 2021, à Ouagadougou par la Secrétaire générale du gouvernement et du conseil des ministres, Nana Fatoumata Benon/ Yatassaye.

« (…) c’est une grande confiance qui a été placée en vous, certainement, au regard de votre compétence et de votre expérience. Mais en même temps, une grande responsabilité que vous allez devoir désormais assumer, celle de conduire avec succès, les secteurs stratégiques de l’environnement et du changement climatique de notre pays (…) », a dit la Secrétaire générale, avant que le ministre sortant, Siméon Sawadogo passe la charge au nouvel entrant, Dr Smaila Ouédraogo.

En effet, elle a rappelé au ministre de la Transition écologique et de l’Environnement que le Premier ministre, Lassina Zerbo, lors de sa première prise de contact avec les membres du gouvernement, a insisté que l’exécutif est au service du peuple. En outre, il doit impérativement travailler à satisfaire les « nombreuses » attentes des populations. Par conséquent, elle a invité le nouveau ministre à développer dans ses domaines de compétences, des initiatives pour relever les défis environnementaux afin de faire asseoir, une transition écologique indispensable à tout développement. Tout en exprimant sa gratitude au Président du Faso, Dr Smaila Ouédraogo a demandé le soutien des agents du département pour réussir la mission qui lui est assignée.

Oumarou RABO