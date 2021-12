Banque de l’Union Burkina Faso (BDU-BF) : Le bien-être des enfants, une priorité

A l’occasion de la fête de Noël en perspective, la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU-BF) a organisé un arbre de Noël au profit des enfants de son personnel, le samedi 18 décembre 2021, à Ouagadougou, au siège de l’institution.

L’épanouissement des employés et de leur famille est au cœur de la politique de la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU-BF). Dans cette dynamique, elle a organisé un arbre de Noël au profit des enfants de ses travailleurs. L’initiative de cette première édition est portée par l’Association des femmes de la BDU-BF, avec l’aval et le soutien de la direction générale de la banque.

Pour une soirée de fête pour les tout-petits du personnel, s’en est une. Prestations d’artistes, de magiciens, de danseurs professionnels, sonorités variées, espace jeux d’enfants, constituent le menu concocté par le comité d’organisation pour offrir une soirée agréable aux « petits agents » de la BDU-BF. La bouffe, avec notamment des gallinacés, des brochettes, des boissons, était également au rendez-vous pour bien agrémenter cet arbre de Noël qui leur est dédié. Sans oublier le généreux Père Noêl qui a chargé de cadeaux les enfants de ceux qui bossent jour et nuit pour la Banque de l’Union Burkina Faso.

« L’objectif de cet arbre de Noël est de permettre à nos enfants de faire la fête, de se connaitre, de se divertir. Pour nous qui restons la plupart de notre temps au service, cet évènement constitue également un moment de divertissement avec nos enfants », a fait savoir la vice-présidente l’Association des femmes de la BDU-BF, Dorothée Ouédraogo. Et pour un premier essai, l’expression de la satisfaction est sur toutes les lèvres.

Faire plaisir aux enfants

« Les enfants sont en fête ! Pour une première édition, nous sommes satisfaits ! Je profite de l’occasion pour féliciter le comité d’organisation, le personnel de la BDU-BF, surtout la direction générale qui a favorablement accueilli l’initiative et qui nous a beaucoup soutenu », s’est réjoui Mme Ouédraogo.

Pour le chargé des moyens généraux de la BDU-BF, Yves Dakissaga, l’organisation de « cette belle fête » au profit des enfants du personnel est en phase avec les objectifs des premiers responsables de la banque. « Aujourd’hui, nous sommes dans un cadre spécial pour faire plaisir à nos enfants et profiter mettre en lumière les projets de la direction générale qui visent à promouvoir la cohésion sociale, la synergie, qui permettent de générer de la motivation au sein du personnel. Nous sommes donc dans cet élan pour faire la fête avec nos enfants », a lancé M. Dakissaga, par ailleurs animateur de la soirée.

C’est l’occasion, a-t-il poursuivi, de véhiculer un message des administrateurs, du directeur général de la BDU, Dr Karim Bagayoko, qui tient au bien-être des enfants.

L’ambition est de mettre à l’aise nos enfants et de leur permettre de comprendre que lorsque les parents sortent tôt le matin et rentrent souvent tard à la maison, c’est pour la bonne cause, pour générer des ressources et améliorer leurs conditions de vie, a ajouté Yves Dakissaga.

Après ce coup d’essai à succès, les femmes de la Banque l’Union promettent aux tout-petits des prochaines éditions meilleures, avec la bénédiction de la direction générale. « Cette belle initiative va se poursuivre car notre directeur général met un accent particulier sur l’épanouissement de son personnel », a rassuré le responsable des moyens généraux de la BDU-BF.

Mahamadi SEBOGO

