CAN Cameroun TotalEnergie 2021 : Kamou Malo officialise sa liste

Le sélectionneur national du Burkina, Kamou Malo a officialisé, hier jeudi 23 décembre 2021 au cours d’un point de presse, la liste des joueurs retenus pour défendre les couleurs du Burkina à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

L’équipe qui ira défendre les couleurs du Burkina Faso à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 est connue. Le sélectionneur national, Kamou Malo l’a présentée hier jeudi 23 décembre 2021 lors d’une conférence de presse. Elle est forte de 29 joueurs. « Les joueurs ont été choisis sur la base purement sportif », a-t-il précisé. Elle est composée de 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 10 attaquants.

Dans cette liste, seulement 11 joueurs ont déjà participé à une phase finale d’une fête biennale du football africain. Le reste des joueurs sont des novices. Parmi eux, seulement 3 sont pensionnaires de la Ligue 1 LONAB. Selon le sélectionneur national, la liste définitive de 28 joueurs serait arrêtée, le 30 décembre 2021.

Toutefois, il a signalé que les deux joueurs qui seront recalés, feront parti de la délégation. En ce qui concerne la santé de Bertrand Traoré, Kamou Malo a rassuré que le joueur a

repris les entrainements avec son club depuis le mercredi 22 décembre. Les représentants du Burkina Faso iront se préparer à Abu-Dhabi à partir du 27 décembre 2021. Le choix de ce pays est stratégique selon l’entraineur.

« Les Emirats arabes unis ont à cette période le même climat que le Cameroun. Aussi, nous auront l’opportunité d’orga-niser des matchs amicaux sans trop se déplacer parce que plusieurs pays y seront », explique-t-il. Pour les matchs amicaux, deux pays ont déjà convenus de jouer avec le Burkina.

Il s’agit de la Mauritanie prévu pour le 30 décembre 2021 et la Tunisie le 3 janvier 2022. Pour Kamou Malo, « en dépit des objectifs qui m’ont été assigné, mon objectif est de ramener le trophée au Burkina Faso ». Il a tenu à rendre hommage à des joueurs comme Charles Kaboré, Aristide Bancé, Alain Traoré, Abdoul Razack Traoré, Jonathan Pitroipa pour tout ce qu’ils ont fait et continuent de faire pour l’équipe nationale.

Le « team manager » des Etalons Aristide Bancé lui a emboité le pas pour encourager et souhaiter prompt rétablissement à Yacouba Sogné et Franck Lassina Traore tous blessés.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

Liste des joueurs

Gardiens de but

1-Koffi Hervé Kouakou

2-Sawadogo Babayouré Aboubacar

3-Ouédraogo Soufiane Farid

4-Nikiéma Kylian Basba Geeke

Défenseurs

5-Dayo Issoufou

6-Tapsoba Edmond Fayçal

7-Ouattara Soumaïla

8-Djiga Yacouba Nasser

9-Kaboré Issa

10-Yago Steeve Farid

11-Traoré Oula Abass

12-Nikiéma Somgogma Hermann

13-Malo Patrick Bihetoué Arnaud

Milieux de terrain

14-Touré Ibrahim Blati

15-Guira Adama

16-Sangaré Gustavo Fabrice

17-Ouédraogo Ismahila

18-Nikiéma Dramane

19-Simporé Saïdou

Attaquants

20-Sanogo Zakaria

21-Bayala Cyrille Barros

22-Traoré Eric

23-Bandé Boureima Hassane

24-Traoré Isidore Bertrand

25-Tapsoba Abdoul Fessal

26-Ouattara Djibril Cheik

27-Konaté Mohamed

28-Botué Kouamé Jean Fiacre

29-Ouattara Aboubacar Dango