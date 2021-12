Coris assurances S.A : Dix ans au service de la clientèle

La société Coris Assurance SA a célébré son dixième anniversaire, le samedi 18 décembre 2021, à Ouagadougou.

Pour marquer ses dix ans d’existence, la société Coris Assurances S.A a organisé un diner-gala, le samedi 18 décembre 2021, à Ouagadougou. Cette cérémonie était placée sous le patronage du Directeur général de ladite compagnie, Haidaraï RABO. Au cours de la soirée, il a rendu hommage à tous les clients de Coris Assurances S.A..

Après une dizaine d’années d’existence sur le marché burkinabè des assurances, M. RABO a dit être fier des assurés de sa société. « Ces clients nous ont accompagnés à arriver à l’étape où nous sommes aujourd’hui », a-t-il souligné. Pour lui, la société Coris Assurances s’est imposée durant ces 10 dernières années sur le marché assuranciel national comme une société de référence.

Il a précisé que sa compagnie est la meilleure dans son domaine avec une variété de produits qui répondent aux besoins des clients. Selon lui, Coris Assurances Leader dans la grande branche Automobile depuis 2018 est la société d’assurance la plus rentable, avec plus de sept milliards de francs CFA.

Malgré son bilan satisfaisant, M. RABO a laissé entendre que des défis restent à relever. Son entreprise, a-t-il promis, donnera le meilleur d’elle-même pour toujours répondre aux besoins des clients. « Nous voulons faire mieux pour satisfaire les besoins de notre clientèle, apporter des innovations, des prestations et des produits de qualité », a martelé M. RABO. Il n’est plus normal de nos jours de laisser le client attendre longtemps avant de pouvoir bénéficier de son assurance, a-t-il insisté.

Au cours de cette cérémonie, des attestions de reconnaissance et des trophées de remerciement ont été décernés au personnel, à des agences, à des partenaires techniques que sont les réassureurs, au premier client de l’entreprise, etc., qui ont contribué à bâtir la société. Innover pour mieux servir Pour le président du conseil d’administration de Coris SA, M.Diakarya OUATTARA, la compagnie Coris Assurances S.A est l’une des plus jeunes compagnies d’assurance du marché.

Arrivée en 2011 elle est aujourd’hui positionnée au 4e rang des sociétés d’assurance non-

vie et occupe la place de la meilleure société d’assurance en termes de rentabilité. Selon lui, conformément à sa mission de couvrir les besoins des clients, la société satisfait aujourd’hui les besoins des assurés en termes de délai de règlement des sinistres. Au vu des résultats en termes de chiffre d’affaires, M. OUATTARA a rendu ses vifs remerciements à tous les partenaires de Coris Assurances S.A.

Il a joint sa voix à celle du Directeur général, en rassurant les consommateurs que des innovations seront mises en place pour répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à leurs besoins. Pour lui, il est prévu de nouveaux produits qui seront bientôt sur le marché. Diakarya OUATTARA a précisé que la digitalisation sera au cœur des innovations pour faciliter l’accessibilité des produits aux clients et des partenaires.

A l’entendre parler, la digitalisation va permettre aux assurés de rester chez eux et souscrire aux différents services de Coris Assurances. Il a ajouté que cette digitalisation va faciliter le traitement des dossiers à l’interne de la société. Pour la directrice commerciale, Eliane ZONGO/WIBGHA, Coris Assurances SA est la première société d’assurance en termes de couverture des risques automobiles au Burkina Faso.

Elle a lancé un appel aux clients de rester fidèles à la société pour vivre les innovations qui sont en train de venir et qui vont faciliter tous les processus au sein de la société. Elle s’est dit fière des clients et des innovations qui viendront alléger les taches et les opérations au sein de l’entreprise. La soirée a également été l’occasion pour la société de présenter à ses invités le nouveau produit d’assistance automobile, Coris Assistance Auto, qu’elle vient de lancer.

Ibrahim SOUMDAOGO