  Lutte contre le chômage: Le SIEVA pour inculquer l’esprit entrepreneurial aux jeunes

La lutte contre le chômage des jeunes burkinabè est devenue la principale mission de l’Association Jeunesse active diligente(AJAD), à travers son Salon international de l’entrepreneuriat et de la vie active de la jeunesse(SIEVA).

Conseiller et orienter la jeunesse burkinabè dans la création d’entreprises, tel est l’objectif du Salon international de l’entrepreneuriat et de la vie active de la jeunesse(SIEVA).La trouvaille de l’association Jeunesse active diligente(AJAD) pour contrer l’inactivité des jeunes au Burkina Faso. En dépit de l’absence de sponsors et de partenaires, la première édition dudit salon a eu lieu, du 05 au 06 novembre 2021 à la salle des Fêtes de Ouaga 2000, grâce à la determination des organisateurs principalement de la présidente de l’AJAD, Agathe Roth/Kaboré.Selon elle,le SIEVA est une réponse « à la demande accrue en formations et informations en entrepreneuriat et d’aides à la création d’entreprise dans la mesure où le nombre de sans-emplois ne cesse d’augmenter alors que de l’autre côté, les entreprises peinent à trouver un personnel adéquat. Les porteurs de projets ne reçoivent pas l’appui dont ils ont besoin ».L’événement a mobilisé, a poursuivi madame Roth, des élèves et des étudiants, autour des modules sur l’entrepreneuriat, la formation et l’auto-emploi. Ainsi au programme de ces deux jours, une exposition, des conférences, des formations, un espace de recrutement, un concours d’idée de projet, une dédicace de livres, un partage d’expériences, des rencontres B2B. L’objectif à long terme des promoteurs du salon est «d’accompagner 15000 jeunes à entreprendre à l’horizon 2025 en Afrique de l’Ouest », en s’appuyant,entre autres, sur l’expertise et l’experience des entrepreneurs en activité, des prestataires de services, des coaches, des représentants d’institution « et à toutes les personnes intéressées par l’entreprenariat, le développement personnel et le leadership ».

Alassane KERE