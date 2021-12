CARFO : Les dossiers désormais traités en une journée

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a lancé un système de traitement et de paiement des pensions de retraite en un jour, le mercredi 29 décembre 2021, à Ouagadougou.

Pour réduire les délais de traitement et de paiement des premiers arrérages, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a organisé le lancement de la mise en œuvre d’un système de traitement et de paiement des pensions de retraite en un jour, le mercredi 29 décembre 2021, à Ouagadougou.

Le Directeur régional du Centre de la CARFO, Fréderic Ouédraogo, a confié que quand l’agent public part à la retraite, il lui est donné d’abord un arrêté de mise à la retraite. A travers ce document, il est demandé d’autres documents que sont : le relevé général de service établi par le ministère de la Fonction publique et le certificat de cessation de paiement établi par le ministère des Finances.

Une fois que ces documents sont réunis, l’agent concerné doit chercher maintenant les actes d’état civil qui doivent accompagner. Il s’agit notamment de son acte de naissance, l’acte de naissance de son épouse ou époux et ceux de ses enfants qu’ils complètent avec d’autres pièces demandées. Après cela, il vient déposer son dossier au bureau total de la CARFO. A ce niveau il y a trois sections : la section accueil, traitement liquidation, la section contrôle de conformité des droits et la section contrôle et mise à paiement. A la section accueil, traitement liquidation, le dossier est reçu pour vérifier l’exhaustivité des documents par rapport à une liste de pièces à fournir par nature des dossiers qui sont disponibles.

Quand le dossier est complet, l’agent saisit les données du pensionné dans une application. Il les transmet aux agents chargés du traitement. Ces derniers vérifient et complètent avec d’autres données de traitement. S’ils finissent, ils remettent à la section contrôle des conformités des droits. Là, il est vérifié la conformité des pièces administratives et les pièces d’état civil, car il se peut qu’il y ait des problèmes. Si le dossier est complet à cette étape, il est remis à la section accueil traitement.

De là le dossier est transmis à la section contrôle et mis à paiement qui va aussi vérifier les éléments de calcul et les formalités de mise à paiement. A cette phase le dossier est transmis au chef de service du bureau total qui vérifie à son tour. S’il trouve que le dossier est bon, il le remet au Directeur régional du centre de la CARFO qui vérifie à son tour.

Améliorer la qualité

Après cela, le directeur signe la décision de pension et la lettre de bienvenue qui sont remises au pensionné avec sa carte de pensionné et son bulletin de premier arrérage.

Pour les virements, il est établi le permis de virement et le transfert est fait à la banque. Pour la Directrice générale de la CARFO, Laure Zongo/Hien, la mise en place de ce système entre dans le cadre des actions visant à moderniser l’administration publique burkinabé. Aussi, a-t-elle laissé entendre que son institution fait des innovations afin d’améliorer la qualité des prestations à l’endroit des usagers.

A cet effet, la Directrice générale de la CARFO a déclaré que sa structure a créé sa 3e Direction régionale à Ouagadougou après celle de Bobo-Dioulasso et de Koudougou. En plus de cela, de son avis, il a été question de traiter les pensions de retraite en un jour et l’instantanéité de la première pension de retraite qui est actuellement chose faite. Et pour ce qui est des pensions de reversion aux veufs, veuves et orphelins, elles sont traitées en trois jours à cause de la vérification efficiente des documents.

A l’occasion, l’ex-directeur général de la poste, Salam Sanfo, a déposé son dossier de retraité. Après traitement et vérification par les services compétents de la Direction régionale du centre de la CARFO, il lui a été remis sa lettre de bienvenue, sa décision de pension, sa carte de retraité et son chèque de sa première pension. M. Sanfo a exprimé sa satisfaction au regard du traitement diligent de son dossier. Par ailleurs il a trouvé que la CARFO doit être honorée pour cette prouesse.

Evariste YODA