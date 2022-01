Ministère des Armées et des Anciens combattants: Aimé Barthélémy Simporé formule des vœux de victoire pour 2022

Le ministre des Armées et des Anciens combattants, le général de brigade, Aimé Barthélémy Simporé, a profité de son séjour auprès des forces de défense et de sécurité de la région de l’Est formuler ses vœux de nouvel an, au 33e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Diapaga. Le ministre souhaite pour 2022 « un sursaut décisif contre l’hydre terroriste ».

A l’orée du nouvel an, je voudrais tout d’abord dédier une pensée pieuse a toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme. Je voudrais rendre un hommage à l’engagement patriotique des FDS, des VDP et de tous ceux qui combattent farouchement contre les forces du mal. Je renouvelle ma solidarité aux populations déplacées internes, aux personnes blessées, aux enfants déscolarisés, aux fonctionnaires traumatisés, aux familles des FDS engagés sur le théâtre des opérations pour défendre la Nation.

Pour l’année 2022 qui commence, je voudrais formuler le vœu que notre Nation puisse voir se lever le soleil de la victoire sur le terrorisme ! Puisse cette année concrétiser notre aspiration à la paix, a la réconciliation et à la cohésion entre les différentes communautés qui composent notre Nation. Aussi, voudrais-je lancer un appel à une mobilisation générale de toutes les forces patriotiques pour soutenir les FDS en vue d’un sursaut décisif contre l’hydre terroriste. De même, j’invite tous nos compatriotes qui se sont engagés dans les groupes terroristes à déposer les armes afin de faire une place à la recherche de solutions pacifiques aux problèmes que vit notre pays.

A mes compagnons d’armes de Forces armées nationales, je voudrais vous renouveler mes vives félicitations pour votre esprit de sacrifice et votre détermination à défendre notre chère Patrie. Je vous exhorte à redoubler d’effort pour qu’ensemble nous puissions remplir notre contrat de protection de la population et de défense du territoire national.

Ma conviction est fortement établie qu’en 2022, le Tout-puissant nous accordera sa grâce pour le retour d’une paix durable dans notre chère Patrie le Burkina Faso.

Bonne et heureuse année 2022 !

Général Aimé Barthélemy SIMPORE

Ministre des Armées et des Anciens Combattants