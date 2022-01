Vœux de nouvel An: le Message de Lassina Zerbo, Premier ministre

À l’orée de la nouvelle année 2022, je veux du fond du cœur vous souhaiter mes vœux les plus sincères de santé et de prospérité dans la paix et la cohésion sociale.

L’avènement d’une nouvelle année nous offre indéniablement l’opportunité de transformer la vie de notre nation en des succès réels dans les combats multiformes que nous menons pour une vie heureuse.

C’est pourquoi, malgré les adversités auxquelles nous faisons face aujourd’hui, à savoir les désastreuses attaques terroristes récurrentes, l’épidémie du Coronavirus, la fragilité de notre environnement socio-économique, nous devons rester confiants en l’avenir, parce que l’avenir appartient aux peuples qui ne baissent pas les bras.

Conscients de l’ensemble des épreuves que nous traversons, je vous invite à célébrer le nouvel An dans la sobriété qui sied en de pareilles circonstances.

Sachons ensemble vivifier la solidarité, en ayant de fortes pensées pour nos compatriotes singulièrement affectés dans ces moments difficiles, nos FDS, nos VDP, les PDI, ainsi que nos agents de santé au chevet de nos malades.

A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2022.

Vive le Burkina Faso et que Dieu protège notre pays ».