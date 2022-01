CAN 2021 : trois joueurs Étalons testés positifs à la covid 19

Les Etalons se sont envolés ce mardi en fin de matinée pour Yaoundé. Après un stage d’une dizaine de jours à Abu Dhabi, ponctués par deux matchs amicaux, l’équipe atterrira cette nuit dans la capitale camerounaise. Malheureusement 3 joueurs n’ont pas pu prendre le départ. Il s’agit d’Issoufou Dayo, de Dramane Nikiema et de Kilian Nikiéma, testés positifs à la Covid-19. Ils effectueront des contrôles le jeudi prochain afin de quitter le confinement et rejoindre le reste de l’équipe. Bertrand Traoré et le sélectionneur national adjoint, Firmin Sanon retrouveront le groupe sur place au Cameroun.

Les Etalons seront logés au Relaxe Palace Hôtel, situé à la sortie Nord de la ville de Yaoundé, à une vingtaine de minutes du Stade Omnisport Paul Biya d’Olembé. Ils entrent en compétition le dimanche 9 janvier 2022 face au Cameroun en match d’ouverture.

Y.O