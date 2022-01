Vœux des acteurs culturels : Salfo Soré dit Jah Press, commissaire général des Kunde

Salfo Soré dit Jah Press, commissaire général des Kunde

Mes vœux de santé, bonheur, prospérité, paix et sécurité pour tout le monde. Sans la paix et la sécurité, nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations ni entreprendre. Je voudrais que la culture soit toujours au-devant des combats. Toutes les guerres sont d’abord des guerres de culture. Le vainqueur impose toujours sa culture au perdant. Nous sommes aujourd’hui attaqués par des terroristes, nous devons leur opposer notre culture. Les activités et les manifestations culturelles y contribuent. En plus, la promotion culturelle apaise le climat social. Nous montrons aux djihadistes que malgré leurs attaques, la vie continue. C’est à travers les manifestations culturelles que nous pouvons montrer que sommes résilients.

Valérie KABORE, Elue Consulaire représentant les Entreprises Culturelles et Créatives à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso

Bienvenue à 2022

2021 restera à jamais graver dans nos mémoires collectives comme une année particulièrement éprouvante à tout point de vue en raison des impacts dévastateurs de la double crise sécuritaire et sanitaire sur nos capacités séculaires à vivre ensemble, dans l’harmonie, la solidarité, la générosité, la justice sociale, la paix, l’intégrité, la dignité et la dignité.

Mais nous avons été et resterons toujours dignes et forts face aux épreuves grâce à notre capacité de résilience fondée sur nos valeurs ancestrales de solidarité agissante et de dialogue fécond.

Puisse 2022 être favorable à toutes les initiatives novatrices pour transcender l’existant et gagner tous les défis et faire de nous des porteurs et des prescripteurs de bonnes ondes à transmettre autour de nous dans la sécurité, la santé et la paix.

Pour nos projets communs dans le domaine des Industries Culturelles et Créatives (ICC), armons-nous de courage pour continuer à avancer dans la passion et dans l’innovation créatrice.

Ayons la force de croire en nos envies et donnons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire, ensemble, un futur meilleur et rêvé de toutes et de tous.

Que 2022 soit riche de satisfaction et de plénitude personnelles et professionnelles.

Pour le renforcement du prestige culturel, artistique et touristique du BURKINA FASO en Afrique et dans le monde, j‘engage tous les acteurs culturels en général et ceux organisés et structurés en entreprises culturelles et créatives en particulier à mettre résolument toutes nos énergies créatives en action.

Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous !

Boureima Djiga, journaliste et promoteur du Salon des Curiosités, des Conservations et des collections (SACCOL)

Que cette année soit une année de retour de la paix afin que les activités culturelles puissent se poursuivre, s’intensifier pour pouvoir, une fois de plus, honorer le Burkina Faso qui a comme principale richesse, sa culture. Lorsque celle-ci est menacée par le phénomène du terrorisme, c‘est une double atteinte qui est douloureusement vécue. Je lance un appel à l’endroit de tous les acteurs culturels et de leurs partenaires afin que nous persévérions dans la résistance et dans la résilience. Le seigneur aidant, tout devra aller pour le mieux. Inchallah, c’est ce que nous souhaitons pour 2022.

Ibrahim Zerbo, manager d’artiste-musicien

En cette nouvelle année 2022, je souhaite à toutes et à tous une année de paix et de sécurité. Notre beau pays, le Burkina Faso, est depuis quelques années confronté à des attaques qui fragilisent notre tissu social et l’équilibre de notre nation.Je souhaite vivement que l’Etat à travers des actions fortes puisse recouvrer tous les centimètres carrés de notre territoire afin que les personnes déplacées internes puissent regagner leurs villages. Force et courage aux FDS, aux VDP et à toutes ces personnes qui luttent inlassablement pour un retour définitif de la paix au Burkina Faso.

Bonne et heureuse année à tous !