CAN 2021/COVID-19 : cinq joueurs, les entraineurs Kamou Malo et Alain Nana, testés positifs, Bertrand Traoré dénonce une manipulation

Le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré a au cours d’une conférence de presse animée ce samedi 2022 au Cameroun, interpellé les autorités du football africain sur cette forte odeur de manipulation sur les tests COVID-19 opérée sur les joueurs burkinabè. En effet, des tests opérés par une équipe médicale venue à l’hôtel des joueurs à 23h auraient détecté des cas positifs sur les joueurs Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Saidou Simporé, Soumaïla Ouattara, les entraîneurs Kamou Malo et Alain Nana. « Ils nous fait des tests antigéniques et non PCR. Pourquoi cela et avec deux groupes médicaux dont le premier n’était pas reconnu par la CAF, nous voulons des explications » s’est désolé Bertrand Traoré.

Y.O