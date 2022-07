Relations commerciales : Un sommet  entre l’Union européenne et l’Afrique en février 2022

La refondation du partenariat entre l’Union européenne et l’Afrique est au cœur de l’agenda de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Le sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine en février 2022 sera l’occasion de marquer cette ambition au plus haut niveau politique.

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et dans la perspective du sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine, Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’attractivité, a tenu le lundi 10 janvier 2022 une conférence internationale de niveau ministériel consacrée aux perspectives du partenariat commercial européen avec l’Afrique.

Cette conférence internationale vise à mettre en valeur le partenariat européen avec l’Afrique en matière de commerce et d’investissement, à quelques semaines du sommet UA-UE. Divisée en plusieurs tables rondes, les participants à cette rencontre, ont aborde tout d’abord les enjeux économiques et commerciaux du partenariat UE – Afrique en partant d’un état des lieux de ce partenariat. Ils ont ensuite évoqué le potentiel et les perspectives d’approfondissement des relations commerciales et d’investissement entre l’Union européenne et l’Afrique du Nord d’une part, et les pays de la zone subsaharienne d’autre part.

ZLECAf a été abordée

Les relations commerciales entre l’Union européenne et l’Afrique sont régies par des accords d’association pour l’Afrique du Nord, et par l’accord de Cotonou pour l’Afrique Subsaharienne.

La conférence a permis d’échanger sur la mise en œuvre du cadre actuel et sur ses perspectives d’évolution, notamment en vue de l’entrée en vigueur de l’accord « Post-Cotonou ». La contribution à l’intégration régionale des accords de partenariat économique et de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a été également abordée. Les discussions ont permis par ailleurs, de revenir sur les politiques d’aide au commerce et de facilitation des échanges développées par l’Union européenne en lien avec ses partenaires africains.

SOURCE: APO