CAN 2021: Les « mamans » soutiennent leurs enfants, les Etalons

A la faveur de la CAN Cameroun 2021, les supporters burkinabe dont les « mamans » qui ont fait le déplacement à Yaoundé, encouragent leurs enfants, les Etalons. Ce, malgré leur défaite contre (2a1) contre les Lions indomptables du Cameroun, selon Studio YAFA.

A yaoundé, c’est dans un hôtel situé au quartier Mballa II, à quelques encablures du carrefour Régis, que les supporters burkinabè dont les « mamans » ont installé leur quartier général(QG). Selon Studio YAFA, l’ambiance y est bon enfant, malgré la défaite le 9 janvier dernier, en match d’ouverture des Etalons contre (2a1) contre les Lions indomptables du Cameroun.

Parmi les « mamans » supportrices de clubs du Burkina Faso, il y a Koumba Sanou/Diallo dite Maman ASFA Y, qui soutient les Etalons depuis 1996. Selon elle, le moral est haut, malgré cette 1ere défaite. « Nous ne sommes pas découragées parce que nous avons foi que les joueurs ont été prudents parce qu’ils étaient en face du pays hôte. Mais l’arbitre n’a pas été impartiale », regrette Maman ASFA Y. Evoluant dans le domaine du football depuis 55 ans environs, elle est confiante pour la suite de la CAN. « Nous sommes confiantes pour la suite. Si nos enfants passent le 1er tour, je vous assure qu’on va ramener la Coupe à Ouaga », affirme toute confiante maman ASFA Y. Une autre (maman), l’une des dirigeantes de clubs de football féminin les Dafra stars, Sanata Kassamba Diaby Dafra Stars se dit elle aussi confiante. « Nous ne pouvons pas être déçues juste pour une défaite. La compétition est encore longue », prévient- elle.

Même sonne de cloche avec Sakinatou Tietiembou dite Maman AS Police. La trentaine, cette jeune fille est toujours présente dans les stades pour soutenir son équipe favorite l’AS Police et les Etalons du Burkina Faso. Elle participe à sa 1ere CAN en tant que supportrice. « Les conseils que j’ai pour nos joueurs, c’est de continuer à se battre comme ils l’ont fait. La qualification viendra », assure Sakinatou

(Studio YAFA)