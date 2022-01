Mali : l’artiste-musicien Salif Keïta  appelle ses compatriotes à l’unité

Pour la star malienne de la musique Salif Keïta, il est capital pour les Maliens, face aux sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA, de rester soudés et mobilisés derrière la junte militaire au pouvoir. « Le Mali dans nos cœurs, dans nos actes et dans nos prières. Nous faisons face à des sanctions prises par les présidents des Nations sœurs de la CEDEAO et de l’UEMOA, parce que nous avons décidé de prendre notre destin en main, parce que nous avons décidé de choisir des voies de partenariat gagnant-gagnant », affirme Salif Keïta. Selon lui, les Maliens vivront des moments difficiles. Mais, « nous les vivrons ensemble et ferons face ensemble. Restons unis comme un seul homme. Soutenons les autorités de la transition. Nous sommes les descendants de Soundjata Keïta, de Babemba Traoré et de bien d’autres hommes dignes. Faisons leur honneur », a t- il lancé.

(Source : Benin tv)