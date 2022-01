Football : 54 739 transferts internationaux effectués en 2021 pour professionnels et amateurs. (FIFA)

Réalisés entre 185 associations membres différentes, ces 18 068 transferts ont impliqué un nombre record de 4 544 clubs (contre 4 162 en 2020), ainsi que 15 617 joueurs de 179 nationalités. Le rapport souligne que les indemnités de transferts sont quant à elles en baisse pour la deuxième année consécutive, totalisant USD 4,86 milliards, soit 13,6% de moins qu’en 2020 et 33,8% de moins que le record absolu enregistré en 2019. Le football féminin poursuit son essor Il ressort du rapport que le football féminin a continué de se développer en 2021, le nombre de clubs impliqués dans les transferts internationaux passant de 347 (en 2020) à 414, soit une hausse de 19,3%. Ceci reflète l’impressionnante évolution d’une discipline où de plus en plus de joueuses deviennent professionnelles chaque année. Quelque 1 304 transferts internationaux ont été enregistrés en 2021, soit une augmentation de 26,2% par rapport à l’année passée, laquelle avait déjà totalisé 23,3% de plus que la précédente. À l’inverse de ce qui a été observé dans le football masculin, les dépenses en indemnités de transfert pour des joueuses professionnelles ont augmenté en 2021, et ce de 72,8% (USD 2,1 millions contre 1,2 million en 2020). SOURCE :FIFA