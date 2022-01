Réhabilitation de la mosquée de Dioulassoba : Vers une nouvelle feuille de route

Le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Ousséni Tamboura, et la ministre déléguée chargée de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bonwendson Claudine Valérie Rouamba, ont visité la grande mosquée de Dioulassoba, le vendredi 14 janvier 2022 à Bobo-Dioulasso. Après la visite, ils ont échangé avec les responsables de la mosquée sur la problématique de sa réhabilitation.

Construite depuis 1880, la mosquée de Dioulassoba, située en plein centre de la ville de Bobo-Dioulasso avait fait l’objet de réhabilitation entre 2016 et 2019. Cependant, une partie du minaret principal s’est écroulée le 8 aout 2021, suite à des intempéries. Le ministère en charge de la culture d’alors a commandité une étude auprès du département ministériel chargé de l’urbanisme, afin de connaître les causes réelles de cet incident et poser des bases pour une réhabilitation future.

Le vendredi 14 janvier 2022, ladite étude a été restituée, en présence des responsables du comité de réhabilitation de la mosquée afin de leur permettre de s’approprier le contenu. Le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Ousséni Tamboura, et la ministre déléguée chargée de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bonwendson Claudine Valérie Rouamba, ont visité la mosquée, avant de participé aux travaux.

Cette visite avait pour but de discuter avec les responsables de la mosquée sur la problématique de sa réhabilitation.

Des failles dans les travaux de réhabilitation

A l’issue des échanges qui se sont déroulés à huis-clos, la ministre Bonwendson Claudine Valérie Rouamba a expliqué que le rapport du ministère en charge de l’habitat sera une « importante » feuille de route pour la réhabilitation de la mosquée.

« Nous allons restituer cette étude aux différents acteurs et voir comment entamer le plus rapidement possible les travaux pour que cet énorme patrimoine puisse être utilisé par les populations », a-t-elle promis. Pour Mme Rouamba, l’étude sera d’abord appropriée au niveau local avant qu’une feuille de route puisse être établie par les acteurs pour un démarrage des travaux. Le président du comité de réhabilitation de la mosquée de Dioulassoba, Amadou Sanogo, a dit être ravi, précisant qu’il accueille le rapport avec satisfaction.

« L’étude du ministère de l’Habitat a relevé des insuffisances et des petites failles lors des travaux jusqu’à l’effondrement du minaret. Nous allons en prendre compte dans la réhabilitation », a-t-il laissé entendre. A entendre Amadou Sanogo, son équipe travaillera en parfaite collaboration avec les techniciens du gouvernement. « Nous connaissons l’importance de cette mosquée pour le gouvernement. Nous allons travailler en synergie avec les techniciens de l’Etat pour corriger les insuffisances des travaux antérieurs et prendre en compte les observations émanant de l’étude », a-t-il rassuré.

Amadou Sanogo a par ailleurs appelé les populations à être patientes pour une bonne exécution de la tâche. « J’appelle la population à faire preuve de patience pour que l’infrastructure qui sera livrée puisse être de qualité », a-t-il affirmé. Dans l’après-midi, les deux ministres ont échangé avec les personnels des structures déconcentrées du ministère afin de recueillir leurs préoccupations et leurs attentes. Par la suite, ils ont tenu une rencontre sur l’organisation prochaine de la Semaine nationale de la culture (SNC).

Boudayinga J-M THIENON Sosthène SOMBIE

(Stagiaire)