Direction générale du trésor et de la comptabilité publique : Un nouveau plan stratégique pour promouvoir l’excellence

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) a officiellement lancé son deuxième plan stratégique 2021-2025, le vendredi 14 janvier 2022. Le plan stratégique vise à terme à renforcer la dynamique des réformes, ancrer la culture de planification et s’adapter aux évolutions dans les domaines d’intervention du trésor public.

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publi-que (DGTCP) ambitionne d’être « une administration d’excellence, résiliente, innovante, disposant d’un cadre de travail dynamique et stimulant pour son personnel et offrant des services de qualité aux usagers et à ses partenaires, à l’horizon 2025 ».

C’est la vision que la DGTCP a déclinée dans son deuxième plan stratégique 2021-2025 lancé officiellement, le vendredi 14 janvier 2022 à Ouagadougou, en présence de la ministre déléguée chargée du Budget auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Martine Kouda / Pabeyam. L’élaboration de ce nouveau plan intervient à la suite du premier (2011-2020) arrivé à terme.

Pour le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Célestin Santéré Sanon, au regard des résultats encourageants engran-gés pendant la mise en œuvre du plan précédent, le Trésor public a entrepris de repenser sa stratégie d’intervention au sein de l’économie à travers un nouvel outil de pilotage.

Ainsi, a-t-il expliqué, le plan stratégique 2021-2025 consacre la culture de la gestion axée sur les résultats et vise à renforcer les progrès enregistrés à la fin du premier plan. Pour ce faire, M. Sanon a indiqué que cinq axes stratégiques seront opérationnalisés à travers un plan d’action triennal glissant et un cadre de mesure du rendement.

Les deux premiers axes concernent la valorisation de la fonction bancaire du Trésor et la gestion des deniers publics. Le troisième axe porte sur la gestion efficace de la tutelle et le renforcement des relations économiques, financières et monétaires. Le quatrième pilier est consacré à la tenue de la comptabilité et la reddition des comptes.

Le cinquième axe est dédié à la valorisation du capital humain et la performance organisationnelle, a détaillé le DG. Réinventer la DGTCP Pour atteindre la vision du plan, Célestin Santéré Sanon a confié que le Trésor public s’est engagé à promouvoir les valeurs de professionnalisme, d’anticipation, de transparence, de rigueur, d’innovation et d’intégrité. A ce propos, il a invité ses collaborateurs et l’ensemble du personnel de la DGTCP à porter dans leur cœur le nouvel outil pour l’atteinte des missions.

Dans la même veine, la ministre déléguée, chargée du Budget, a encouragé la DGTCP à faire preuve d’abnégation pour une véritable appropriation du plan stratégique par l’ensemble des agents et d’en faire un réel outil de réinvention de la DGTCP sous l’ère de la digitalisation qui influence fortement les services publics et privés.

« Comme toutes les autres administrations, le Trésor public est soumis à l’évolution rapide de son environnement. Il doit apprendre donc à être proactif et innovant. C’est pourquoi, il faut périodiquement réviser les choix stratégiques opérés pour les adapter à l’évolution de la matière pour laquelle il travaille et pour mieux remplir sa mission », a-t-elle expliqué.

Mme Kouda a rappelé que l’adoption du nouveau plan stratégique intervient dans un double contexte sécuritaire et sanitaire difficile dans lequel l’administration économique et financière est fortement sollicitée.

La ministre déléguée chargée du Budget s’est dit convaincue que la nouvelle stratégie élaborée en phase avec les orientations actuelles du PNDES II, permettra au Trésor public d’être plus efficace et plus résilient dans l’exécution de sa mission malgré les bouleversements liés à la conjoncture nationale et internationale. Raison pour laquelle, elle a exhorté l’ensemble des travailleurs de la DGTCP à fédérer leurs énergies afin de réussir les missions qui leur sont assignées.

Abdoulaye BALBONE