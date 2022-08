Adama Guira (révélation de la CAN côté burkinabè) : « Je ne cherche pas les valorisations individuelles »

Il a bouclé ses 33 ans avant de véritablement se révéler à l’international avec les Etalons. Depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 jusqu’ à cette CAN, Adama Guira est un pion essentiel dans le dispositif du sélectionneur national Kamou Malo. Au four et au moulin à chacune de ses prestations, il explique son regain de forme.

Comment se sent Adama Guira à cette CAN ?

Je me sens très bien. Pour moi, c’est toujours une fierté de représenter son pays à une telle compétition. Depuis le début des éliminatoires de la Coupe du Monde jusqu’à maintenant, tu enchaînes les bonnes prestations.

Comment expliques-tu ce regain de forme quand l’on sait que certains voulaient te pousser vers la sortie ?

Vous savez, je me suis toujours considéré comme un joueur d’équipe. Je ne cherche pas les valorisations individuelles, car, si l’équipe gagne, c’est une victoire collective et non individuelle. Et le mérite est à l’actif de toute l’équipe. Je n’ai pas une explication particulière quand à mon temps de jeu. Je dirais juste que j’ai pu peut être bénéficié d’une opportunité que je n’avais pas.

Quel était ton objectif en venant à la CAN ?

Je n’avais pas un objectif personnel mais collectif. Et l’objectif collectif est d’aller le plus loin possible dans la compétition.

Comment juges-tu notre équipe ?

Nous avons une bonne équipe composée de jeunes joueurs dynamiques, avec une bonne force de caractère. Une formation qui a un bel avenir devant elle. Notre force réside dans le collectif. Sans oublier que nous avons des éléments qui peuvent débloquer un match à tout moment.

Comment appréhendes-tu le fait que tu disputes ta première CAN dans la posture d’un titulaire ?

Je n’y pense pas trop. J’essaie juste de donner le meilleur de moi-même et tirer l’équipe vers le haut.

Propos recueillis à Yaoundé par Yves OUEDRAOGO