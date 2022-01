Attaques de la milice Houthi : L’Arabie Saoudite promet de réagir « avec fermeté »

Ceci est une déclaration du ministère saoudien des Affaires étrangères à la suite de l’attaque terroriste perpétrée par la milice Houthi, à Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis. L’Arabie Saoudite réaffirme son rejet et sa condamnation de toutes les attaques terroristes hostiles à son encontre et contre les Emirats Arabes Unis.

Le Royaume d’Arabie Saoudite a affirmé qu’il répondrait avec fermeté et force à tous les actes terroristes et lâches commis à son encontre par la milice terroriste soutenue par l’Iran, qui ciblent des innocents, des biens civils et des installations vitales sur ses territoires, et menacent la paix et la sécurité régionales et internationales.

Le Ministère des Affaires Etrangères souligne que le Royaume d’Arabie Saoudite a été l’objet de nombreuses attaques terroristes de la part de la milice terroriste Houthi, dont celle qui l’a ciblé aujourd’hui avec un total de huit (8) drones piégés qui ont visé délibérément et méthodiquement des civils et des propriétés civiles.

Les forces de la coalition ont réussi à les contrecarrer, et à riposter contre la sinistre attaque hostile contre les Émirats Arabes Unis, pays frère, en ciblant deux installations économiques et l’aéroport international d’Abu Dhabi avec trois drones piégés, entraînant la mort de plusieurs civils innocents et en blessant d’autres.

Ces actes ont été revendiqués par la milice terroriste Houthi soutenue par l’Iran. L’Arabie Saoudite a réaffirmé son rejet et sa condamnation de toutes les attaques terroristes hostiles à son encontre et contre les Émirats arabes unis et qui sont menées par les forces du mal et du terrorisme qui ont fait des ravages au Yémen pays frère, tuant le peuple yéménite et continuant à répandre leur terrorisme dans le but de déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région.

Le Royaume d’Arabie Saoudite a indiqué qu’il a présenté de nombreuses initiatives politiques pour parvenir à une solution politique globale qui rassemble toutes les parties yéménites. Cependant, la milice Houthi a poursuivi son intransigeance pour mener des attaques lâches sur le territoire saoudien et des Émirats Arabes Unis, les voies maritimes internationales et perturbant l’acheminement des aides humanitaires, poursuivant sa violation flagrante de toutes les lois et règles internationales.

Ministère saoudien des Affaires Etrangères