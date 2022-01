Jeux Olympiques d’hiver de Beijing: Les autorités chinoises promettent une excellente édition

La Chine va abriter les Jeux Olympiques d’hiver du 4 au 20 février 2022, à Pékin, la capitale. Tout est mis en œuvre pour que la présente édition soit couronnée de succès. Tel est le vœu ardent des autorités chinoises.

Dans son allocution de nouvel an 2022, le vendredi 14 janvier dernier, le président chinois, Xi Jinping, a déclaré que la Chine ne ménagera aucun effort pour offrir au monde une édition excellente des Jeux Olympiques d’hiver. Selon lui, « Le monde pose son regard sur la Chine et la Chine est prête ». En mettant l’accent sur une plus grande participation aux sports d’hiver, le président chinois pense que c’est promouvoir le sens du Mouvement olympique.

Dans la même dynamique, le Conseiller d’Etat et ministre des affaires étrangères chinois, Wang Yi, a soutenu lors de la cérémonie d’ouverture du Forum sur la coopération entre les villes-amies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Beijing 2022, que les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing construiront davantage de ponts d’amitié et de plateformes pour la coopération entre le peuple chinois et les peuples des autres pays. « Organiser avec succès les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing est un engagement solennel de la Chine envers la communauté internationale. La partie chinoise a reçu un soutien et une aide solides de la part de la communauté internationale, en particulier de ses villes jumelles, et les bons vœux de ses amis du monde entier », a souligné Wang Yi. Les Jeux Olympiques d’hiver sont entrés dans « l’heure de Beijing », et Beijing est sur le point d’inaugurer ses Jeux olympiques d’hiver, a indiqué le chef de la diplomatie chinoise. A l’entendre, la Chine est disposée à travailler avec la communauté internationale pour promouvoir vigoureusement l’esprit olympique et créer conjointement une édition concise, sûre et splendide des Jeux Olympiques pour le monde entier. « La Chine est prête à approfondir l’unité et la coopération entre les peuples de tous les pays, à injecter plus de confiance et d’énergie dans ce monde en proie à la pandémie, et à travailler ensemble pour créer un avenir meilleur », a laissé entendre Wang Yi.

Une synthèse de

Karim BADOLO