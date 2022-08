Forum économique mondial: « Il faut promouvoir la relance du développement économique et social », Xi Jinping

Lors de la session virtuelle du forum économique mondial tenu le lundi 17 janvier 2022, le président chinois, Xi Jinping, a prononcé un discours dans lequel il a appelé à rechercher de nouvelles opportunités dans les crises et à ouvrir de nouveaux horizons au milieu des changements afin de générer une grande force pour triompher des difficultés et défis.

Le président chinois, Xi Jinping, est convaincu que les épreuves permettent à l’humanité de grandir et que c’est en surmontant les crises qu’elle se développe. C’est dans cette perspective, selon lui, que la lutte contre la pandémie de la Covid-19 doit s’inscrire. Lors de la session virtuelle du Forum économique mondial, qui a eu lieu le lundi 17 janvier 2022, le chef de l’Etat chinois a invité à suivre la logique de l’histoire et le courant de l’époque pour poursuivre la marche en avant. Comment vaincre la COVID-19 ? Comment bâtir le monde d’après ? S’est interrogé Xi Jinping ?

Dans un premier temps, il a proposé de rassembler les efforts pour vaincre la Covid-19 dans un esprit de coopération. « Grâce aux efforts concertés de la communauté internationale, la lutte mondiale contre l’épidémie a obtenu des progrès importants. Pourtant, les résurgences continuelles, la multiplication des variants et l’accélération de la propagation posent de sérieuses menaces à la vie et à la santé de nos peuples et ont de profonds impacts sur l’économie mondiale », a-t-il constaté. A l’entendre, la confiance et la solidarité sont la seule bonne voie à suivre pour vaincre la Covid-19. Toute tentative, à son avis, de faire obstacle ou d’attribuer les responsabilités aux autres ne pourra que faire rater l’opportunité et compromettre l’objectif essentiel. « Il nous faut en particulier faire bon usage des vaccins qui sont une arme puissante, en assurer une distribution équitable, accélérer la vaccination et combler le fossé vaccinal dans le monde, afin de protéger effectivement la vie, la santé et le bien-être de nos peuples », a lancé Xi Jinping. Son pays, la Chine, a-t-il souligné, a honoré ses engagements à travers des actions concrètes en fournissant plus de deux milliards de doses de vaccins à plus de 120 pays et organisations internationales. Un milliard de doses de vaccins supplémentaires seront fournis aux pays africains, dont 600 millions sous forme de don, et aux pays de l’ASEAN, un don de 150 millions de doses.

Prévenir les répercussions négatives

Ensuite, le président chinois a suggéré de lutter contre les différents risques et de favoriser une reprise stable de l’économie mondiale. « L’économie mondiale est en train de se redresser, mais elle reste confrontée à de multiples contraintes. Les perturbations des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, la hausse continue des prix des matières premières, les tensions dans l’approvisionnement en énergie et d’autres risques s’entremêlent et accentuent les incertitudes sur la reprise économique », a-t-il indiqué. Et de prévenir que si les principales économies prennent un coup de frein ou un virage brusque dans leurs politiques monétaires, cela va engendrer de graves répercussions négatives et présenter un défi à la stabilité économique et financière mondiale. C’est pourquoi, au regard du contexte d’une lutte assidue contre la Covid-19, il est nécessaire d’explorer de nouveaux moteurs de croissance économique, de nouveaux modes de vie sociale et de nouvelles pistes d’échanges humains et de faciliter le commerce transfrontalier pour garantir la sécurité et la fluidité des chaînes industrielles et d’approvisionnement. « Les pays du monde doivent poursuivre le véritable multilatéralisme. Nous devons lever les barrières et non ériger des murs, opter pour l’ouverture et non la fermeture, rechercher l’intégration et non le découplage. Ainsi pourrons-nous bâtir une économie mondiale ouverte. Il nous faut guider la réforme du système de la gouvernance mondiale en portant l’équité et la justice, et préserver le système commercial multilatéral centré sur l’Organisation mondiale du Commerce », a relevé le président chinois, Xi Jinping. A ce titre, il a laissé entendre que les principaux pays développés doivent adopter des politiques économiques responsables et bien gérer les effets de débordement de leurs politiques pour éviter tout impact grave sur les pays en développement.

Dynamiser le développement mondial

En troisième point, le chef de l’Etat chinois a évoqué l’impératif de combler le fossé de développement et dynamiser le développement mondial. Xi Jinping a fait le constat que le processus de développement mondial est frappé de graves impacts, accentuant l’écart Nord-Sud, la divergence des trajectoires de reprise, la fracture de développement et le fossé technologique. « L’indice de développement humain décline pour la première fois depuis 30 ans. Plus de 100 millions de personnes supplémentaires vivent dans la pauvreté. Près de 800 millions de personnes souffrent de la faim. La sécurité alimentaire, l’éducation, l’emploi, les médicaments, la santé et d’autres questions touchant au bien-être de la population connaissent plus de difficultés. Certains pays en développement sont retombés dans la pauvreté et l’instabilité en raison de l’épidémie », a-t-il égrené. D’où la nécessité de poursuivre une vision de développement centrée sur le peuple, d’accorder la priorité au développement et au bien-être social dans la politique macroéconomique mondiale en mettant en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et en favorisant la synergie et le renforcement mutuel des mécanismes existants de coopération pour le développement. L’Initiative pour le Développement mondial qu’il a lancé, l’année dernière, à l’Assemblée générale des Nations Unies est, selon lui, un bien public ouvert au monde entier et a pour objectif de créer une synergie avec le Programme 2030 des Nations Unies et de promouvoir le développement commun dans le monde.

« Réaliser la coopération gagnant-gagnant »

Quatrièmement, le président chinois a appelé au rejet de la mentalité de la guerre froide et à la réalisation de la coexistence pacifique et des bénéfices partagés. « Notre monde n’est pas tranquille. Les propos qui alimentent la haine et les préjugés se multiplient. L’endiguement, les attaques voire les confrontations qui en découlent ne font que mettre en danger la paix et la sécurité dans le monde », a-t-il alerté. D’où le rejet du protectionnisme et de l’unilatéralisme qui ne profitent à personne. Pour lui, le développement pacifique et la coopération gagnant-gagnant sont la bonne voie à suivre pour l’humanité. « Les différents pays et civilisations doivent poursuivre le développement commun dans le respect mutuel et réaliser la coopération gagnant-gagnant par-delà les divergences », a lancé Xi Jinping.

En somme, le président chinois a rappelé la disponibilité de son pays à poursuivre le développement de haute qualité, la réforme et l’ouverture sur l’extérieur, l’édification de la civilisation écologique. « Guidée par la vision selon laquelle les rivières limpides et les montagnes vertes valent leur pesant d’or, la Chine travaille à mettre en place une protection intégrée et une gouvernance systémique des montagnes, des rivières, des forêts, des champs, des lacs, des steppes et des déserts, et s’engage pleinement dans la construction de la civilisation écologique, la prévention et le contrôle de la pollution et l’amélioration de l’environnement de travail et de vie de la population », a soutenu le chef de l’Etat chinois. A ce titre, la Chine s’est engagée à une réduction progressive et ordonnée des énergies traditionnelles dans la transition vers de nouvelles énergies alternatives viables, de manière à assurer la stabilité du développement économique et social.

Une synthèse de

Karim BADOLO