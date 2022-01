Coopération : L’ambassadeur Saoudien chez Me Titinga Pacéré et le représentant de la Cédéao

L’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite au Burkina, Fahad Aldosari, a rendu des visites de courtoisie au chef coutumier et homme de culture, Me Titinga Frédéric Pacéré et au représentant de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) au Burkina, Tiéna Coulibaly, le jeudi 20 janvier 2022, à Ouagadougou.

L’ambassade du royaume d’Arabie Saoudite au Burkina est soucieuse de promouvoir la coopération dans le domaine de la culture avec les acteurs culturels. A ce titre l’ambassadeur saoudien au pays des hommes intègres, Fahad Aldosari, a rendu une visite de courtoisie au chef coutumier et homme de culture, Me Titinga Frédéric Pacéré le jeudi 20 janvier 2022, à Ouagadougou.

Au menu de leurs échanges, ils ont abordé les possibilités de renforcement de la coopération culturelle entre l’Arabie Saoudite et le Burkina. A l’issue de l’audience, l’hôte de du diplomate saoudien lui a remis un de ses ouvrages qui traite de l’histoire de l’empereur mossi, le Mogho Naba.

Ensuite, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite, Fahad Aldosari, s’est rendu chez le représentant de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) au Burkina, Tiéna Coulibaly. Avec lui, il a été question pour le diplomate de connaitre les missions de l’institution régionale.

Karim BADOLO