Ouagadougou : Le maire Beouindé  interdit la marche du 22 janvier projetée par le Mouvement Sauvons le Burkina Faso

Dans une correspondance en date de ce 20 janvier 2022, le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Beouindé a interdit la marche du Mouvement Sauvons le Burkina Faso, qui devait avoir lieu le 22 janvier 2022

La marche projetée par le Mouvement Sauvons le Burkina Faso n’aura pas lieu le 22 janvier 2022. Le maire de Ouagadougou, Armand Beouindé a dans une correspondance interdit la tenue de cette manifestation.

Selon lui, le mouvement n’a pas de récépissé « d’existence légale ». Par ailleurs, il a fait savoir que les lois et règlements en vigueur en la matière commandent une « déclaration préalable soumise à l’appréciation de l’autorité administrative compétente »et non pas une lettre d’information.

