Province du Houet : la douane de Fô attaquée

Le service des douanes de Fô, commune située à environ 95 km de Bobo-Dioulasso sur la RN9 (Bobo-Farama-Mali) a été attaquée par d’hommes armés non identifiés, dans l’après-midi du jeudi 20 janvier 2022. Selon des sources locales, le bilan n’est pas encore établi.

Des Hommes armés non encore identifiés attaqué et incendié la douane de Fô, à 95 km de Bobo-Dioulasso, sur l’axe Bobo-Faramana, dans la province du Houet, dans l’après-midi du jeudi 20 janvier 2022. Selon une source sécuritaire, les assaillants, au nombre de 15 personnes, sont venus à motos. Et de préciser que les « éléments » en poste à la douane étaient en nombre insuffisant et ne pouvaient donc pas faire face à l’attaque. « Ils ont voulu progresser vers le commissariat, mais ils sont repartis vers les villages de Kogoué et de Banmbé, non loin de Farama », a confié un habitant de Fô que Sidwaya a joint au téléphone. Pour l’instant, aucun bilan n’a été communiqué, mais les assaillants seraient partis avec un véhicule de la douane. Un ratissage a été engagé.

La Rédaction Sidwaya/Bobo