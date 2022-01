¼ de finale Burkina # Tunisie : Avantage psychologique tout de même pour les Etalons

Les Etalons, pour leur match de quart de finale, affrontent ce samedi 29 janvier à Garoua les Aigles de Carthage de la Tunisie. C’est la 3e fois que ces deux pays se croisent en phase finale de CAN.

Les retrouvailles entre Etalons et Aigles de Carthage commencent à être de plus en plus fréquentes en phase finale de CAN. Ce samedi 29 janvier 2022 à Garoua, la Tunisie et le Burkina Faso s’affrontent pour une place en demi-finale de la 33e CAN, Cameroun 2021. Ce match constituera la septième confrontation entre ces deux Nations, et la 3e en quart de finale d’une CAN.

En effet, le 21 février 1998, les deux pays se croisent en quart de finale de la CAN qui se dispute au Burkina Faso. Les Aigles de Carthage arrachent l’égalisation dans les ultimes minutes de la rencontre par Hassen Gabsi. Les Etalons se qualifient en demi-finale à l’issue d’une longue et insoutenable série de tirs au but.

La seconde confrontation entre Burkinabè et Tunisiens a lieu, à Libreville au Gabon, en janvier 2017, encore en quart de finale de la CAN gabonaise. La rencontre est indécise jusque dans les dix dernières minutes de la partie. Au finish, Aristide Bancé (80e ) déverrouille la situation en faveur des Etalons, sur coup de pied arrêté, d’une puissante frappe, avant que Préjuce Nakoulma ne double la mise sur un contre supersonique.

En 2008, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, les Aigles sont battus à Radès (1-2) par les Etalons avant de tenir en échec (0-0) le Burkina Faso pendant le match retour à Ouagadougou. Au vu de ces statistiques, le moins que l’on puisse dire est qu’au coup d’envoi à 16 h, ce samedi, un parfum de nostalgie et revanche soufflera au stade Roumdé Adjia de Garoua.

Les Aigles ont été stoppés, deux fois de suite à ce stade de la compétition (1998 et 2017), par les Etalons et voudront à coup sûr mettre fin à cette série. Le capitaine Wahbi Khazri et ses coéquipiers sortent gonflés à bloc de leur rencontre de huitième de finale en réussissant à écarter les Super Eagles du Nigeria (1-0), grandissime favori de la CAN après surtout leur sans faute (3 matchs 3 victoires) des phases de groupes.

Les Tunisiens ont pourtant été handicapés avant la rencontre avec 10 joueurs et 4 membres du staff technique déclarés positifs. Personne n’attendait des Tunisiens une telle performance face au Nigeria, à preuve leurs deux défaites enregistrées (contre le Mali et la Gambie) dans la phase de groupes et repêchés parmi les quatre meilleurs 3e du premier tour.

Le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers savent ce qui les attend : ils auront à faire à une équipe solide défensivement, très bien organisée et qui joue à fond les coups. Les Etalons ont donc intérêt à rester concentrés tout au long de la rencontre et surtout à mettre au fonds des filets les quelques occasions qu’ils se créeront. Ils en sont capables parce qu’ils ont montré par le passé qu’ils peuvent se montrer à la hauteur des grandes rencontres. Au regard de leur confrontation en phase finale de CAN, les poulains du coach Kamou Malo partent avec un avantage psychologique.

Sié Simplice HIEN

Les matchs entre le Burkina et la Tunisie

27-10-1995 : Burkina Faso – Tunisie 2-2 (Amical)

29-12-1995 : Tunisie – Burkina Faso 3-0 (Amical)

21-02-1998 : Tunisie – Burkina Faso 1-1, 7-8 TAB (1/4 CAN)

01-06-2008 : Tunisie – Burkina Faso 1-2 (Elim Coupe du Monde 2010)

06-09-2008 : Burkina Faso – Tunisie 0-0 (Elim coupe du Monde 2010)

28-01-2017 : Burkina Faso- Tunisie 2-0 (1/4 de finale CAN)