Burkina : Les frontières aériennes sont rouvertes. (Communiqué)

Le Président du Mouvement Patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a informé dans un communiqué lu à la télévision nationale ce mardi que les frontières aériennes sont rouvertes. Par ailleurs, la fermeture des frontières terrestres a été allégée. Elle ne concerne pas les véhicules et camions humanitaires, ceux transportant les produits et denrées de première nécessité et les produits et équipements destines aux forces de défense et de sécurité.

Lors de sa prise de pouvoir le 24 janvier 2022, le MPSR avait annoncé la fermeture de toutes les frontières.

