Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) a pris le pouvoir le lundi 24 janvier 2022. Ce Mouvement a assuré que le président Roch Marc Kaboré et d’autres anciennes autorités sont détenus et en bonne santé.

Mais l’Organisation des Nations Unies (ONU) a été formelle ce mardi 25 janvier 2022. Elle a demandé « la libération immédiate » du président Roch Kaboré.

La Rédaction