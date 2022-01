Situation nationale : A Ouahigouya, les populations entre attente et confusion

La journée du lundi 24 janvier 2022 s’est déroulée normalement à Ouahigouya en dépit des évènements socio-politiques qu’a vecus le pays la veille. Hormis les établissements bancaires qui sont restés fermés, les stations-services et autres lieux de commerces ont fonctionné normalement. Constat !

Les habitants de la ville de Ouahigouya, le chef-lieu de la région du Nord se sont réveillés ce dimanche 23 janvier 2022 avec des tirs. En effet, la mutinerie des militaires dans quelques casernes de la capitale ainsi que dans quelques régions s’est finalement transformée en coup d’Etat par le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration(MPSR).

Dans la cité de Naaba Kiiba, en attendant la déclaration officielle ce 24 janvier, les populations ont vaqué à leurs occupations. Le marché central de la ville grouillait de monde. Commerçants et clients se côtoyaient comme d’habitude et rien ne laissait présager un changement de régime.

Dans la ville, toutes les stations-services ont gardé leur engouement habituel. Par contre dans les kiosques, les supputations vont bon train et chaque édition du journal à la radio est écoutée attentivement dans l’espoir d’avoir de plus amples information sur la situation qui prévalait. Toute nouvelle information est scrutée et interprétée.

A proximité du siège du MPP, un cargo de la CRS assurait la sécurité des locaux en début de matinée. Autre lieu, autre constat. Le seul point fermé a été les établissements bancaires. Seuls les guichets automatiques de billets fonctionnent avec de longues files d’attente…

Fleur BIRBA

Roland KABORE (Stagiaire)